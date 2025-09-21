ATP Hangzhou 2025, Bublik in semifinale. Wu elimina Medvedev, ci sarà un derby francese

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 250 di Hangzhou. Continua la clamorosa favola di Yibing Wu, che torna ad essere protagonista proprio davanti ai suoi tifosi. Il cinese tornerà a giocare una semifinale ATP dopo quella raggiunta nel 2023 a Dallas, grazie alla pazzesca vittoria in rimonta contro il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 5-7 7-6 6-4 dopo oltre tre di gioco.

L’attuale numero 196 della classifica mondiale affronterà ora in semifinale il kazako Alexander Bublik. Continua dunque il cammino della terza testa di serie, che ha dominato il proprio quarto di finale contro il ceco Dalibor Svrcina con un duplice 6-1 in neanche un’ora di gioco.

Nella parte alta del tabellone ci sarà un derby francese tra Corentin Moutet e Valentin Royer. Moutet ha sfruttato il ritiro dell’argentino Tomas Martin Etcheverry nel corso del secondo set con il transalpino in vantaggio per 3-0 (il sudamericano ha vinto il primo). Royer, invece, ha superato l’americano Learner Tien in tre set per 7-6 4-6 6-2.

RISULTATI ATP HANGZHOU 2025

Moutet (Fra) b. Etcheverry (Arg) 3-6 3-0 ret.

Royer (Fra) b. Tien (Usa) 7-6 4-6 6-2

Wu (Chn) b. Medvedev (Rus) 5-7 7-6 6-4

Bublik (Kaz) b. Svrcina (Cze) 6-1 6-1