ATP Hangzhou 2025, Bublik si giocherà il titolo con Royer

Penultimo atto del torneo ATP di Hangzhou: è il momento di scendere in campo per le semifinali. Alexander Bublik rispetta il pronostico favorevole della vigilia e supera il cinese Yibing Wu. Il kazako si giocherà il titolo con Valentin Royer: il francese domina la sfida con il connazionale Moutet e si regala la prima finale nel circuito maggiore.

Nel derby transalpino Valentin Royer travolge il connazionale Corentin Moutet, testa di serie numero 4, per 6-3 6-2, in un’ora e ventisette minuti. Royer salva due palle break nel primo gioco e rompe l’equilibrio iniziale quando strappa il servizio all’avversario nel quarto gioco, per il 3-1. Il numero 88 del ranking ATP difende con autorevolezza i propri turni in battuta, non trasforma un set point nell’ottavo gioco e nel nono sigilla con l’ace il 6-3 con cui si conclude il primo parziale. Moutet prova a scuotersi con il servizio in apertura della seconda partita, difeso a 30, la musica però non cambia, perché il suo rivale, giocatore che ha superato le qualificazioni, continua a macinare gioco, e con una devastante serie di sei giochi ad uno firma il 6-2 decisivo.

Alexander Bublik domina il cinese Yibing Wu per 6-3 6-3 in poco più di un’ora. Il kazako strappa il servizio all’avversario nel quinto gioco per il 3-2, difende i successivi due turni in battuta ed ottiene il secondo break per chiudere, alla prima opportunità, la frazione di apertura sul 6-3. La testa di serie numero 3, contro un rivale non al meglio delle proprie condizioni, ottiene il break nel secondo gioco della seconda partita, non concede quasi nulla al giocatore cinese nei turni al servizio e firma il 6-3 con cui termina la contesa.