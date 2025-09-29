A che ora Musetti-Tien oggi, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

C’è un nuovo ostacolo da superare per aprirsi le porte della semifinale e continuare la corsa verso le ATP Finals. Lorenzo Musetti continua il suo cammino nel torneo ATP di Pechino 2025. Nell’incontro dei quarti di finale il carrarino affronta l’americano Learner Tien. Continuare il trend positivo dell’ultimo periodo rappresenta la strada maestra per finire la stagione in crescendo e raccogliere le meritate soddisfazioni.

La testa di serie numero quattro dovrà scendere in campo con la giusta concentrazione e intensità agonistica. Il pronostico gli è certamente favorevole, ma l’incontro non sarà certamente una semplice formalità contro un rivale che non ha nulla da perdere e potrebbe esaltarsi. Tien è un talento in rampa di lancio che arriva ai quarti sulle ali dell’entusiasmo e vuole continuare a crescere dopo aver raggiunto a finale delle ATP Next Gen Finals 2024.

La mancanza di confronti diretti tra i due giocatori contribuisce a conferire ulteriore interesse alla contesa. Chi si qualifica affronterà in semifinale il vincente dell’incontro che oppone il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero otto, al tedesco Alexander Zverev, secondo favorito del tabellone.

Il match tra Lorenzo Musetti e Learner Tien chiuderà il programma di giornata sul campo Lotus e inizierà non prima delle 13:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-TIEN, ATP PECHINO 2025

Lunedì 29 settembre – Lotus

Dalle ore 05.00 italiane

Cash/Glasspool (Gran Bretagna, 1)-Khachanov/Rublev

Non prima delle ore 7.00 italiane

Lois Boisson (Francia)-Emma Navarro (Stati Uniti, 16)

Non prima delle ore 8.30 italiane

Iga Swiatek (Polonia, 1)-Camila Osorio (Colombia)

A seguire

Emma Raducanu (Gran Bretagna, 30)-Jessica Pegula (Stati Uniti, 5)

Non prima delle ore 13.00 italiane

Lorenzo Musetti (Italia, 4) – Learner Tien (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sy Sport Tennis

PROGRAMMA MUSETTI-TIEN, ATP PECHINO 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sy Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport