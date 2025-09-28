LIVE Musetti-Tien, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’americano potrebbe rivelarsi un osso duro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI al pericolosissimo teenager mancino USA Learner TIEN.

Uno dei più promettenti giovani americani si trova a provare a sbarrare la strada al mago di Carrara, che ha vinto due partite di fondamentale importanza qui in Cina e che adesso vede la qualificazione alle ATP Finals di Torino leggermente più alla portata, che in virtù dei 160 punti racimolati a Chengdu giungendo in finale. Oggi però c’è un rivale che ha sconfitto niente di meno che Flavio Cobolli al turno precedente e che vede veramente il futuro roseo visto che, alla prima stagione al 100% nel circuito maggiore, è nei 50 della race e potrebbe chiudere l’anno top 50 anche nella classifica mondiale.

Musetti che deve vincere per continuare a tenere dietro Alex De Minaur, che giocherà anch’egli i quarti di finale a Pechino. I punti tra l’aussie e il toscano al momento sarebbero 90, ma bisogna considerare che Felix Auger Aliassime e Casper Ruud sono oltre le 500 lunghezze dall’azzurro, con ancora l’incognita Novak Djokovic, che potrebbe liberare un ulteriore spazio. Insomma, ci sono ottime chance di avere per la prima volta nella storia dall’inizio del torneo due italiani alle ATP Finals, dopo che avemmo Berrettini e Sinner, ma non dal primo giorno della manifestazione bensì complici ritiri altrui.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino 2025 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI opposto al baby fenomeno USA Learner Tien per un posto in semifinale. Si gioca non prima delle 13 come 4° match dopo un doppio maschile; Boisson-Navarro; Swiatek e Raducanu-Pegula: vi aspettiamo!