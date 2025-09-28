ATP Pechino 2025, Learner Tien sfiderà Musetti nei quarti. Avanzano Zverev e Medvedev

Il torneo ATP 500 di Pechino completa gli ottavi di finale con i match valevoli per la parte bassa del tabellone. La giornata riserva alterne soddisfazioni per i colori italiani: Flavio Cobolli cede nettamente con Learner Tien, Lorenzo Musetti supera l’ostacolo Adrian Mannarino. Sarà proprio il giovane americano l’avversario del toscano nei quarti di finale. Avanzano Alexander Zverev, secondo favorito del tabellone, e il redivivo Daniil Medvedev.

Alexander Zverev cede un set prima di centrare l’obiettivo quarti. La testa di serie numero due doma 7-5 3-6 6-3 il francese Corentin Moutet. Il tedesco recupera da 0-40 nel quarto game, opera il break nel quinto per il 3-2, ma nel decimo gioco perde il servizio per il 5-5. Il numero tre del mondo è bravo a strappare nuovamente la battuta al rivale nell’undicesimo gioco e, dopo aver annullato tre palle del 6-6, firma il 7-5 al primo set point. La svolta del secondo parziale arriva nel sesto gioco con il break a 15 operato dal transalpino che difende il suo servizio e, dopo aver annullato la palla del 5-4, conclude, alla prima opportunità utile, sul 6-3 con cui impatta la contesa. Nel parziale decisivo il numero due del tabellone subisce il break in apertura, lo recupera subito e nel sesto gioco strappa il servizio al rivale per il 4-2. Zverev, una volta acquisito il vantaggio, non si volta più indietro e firma il decisivo 6-3.

Daniil Medvedev, testa di serie numero 8, piega lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina 6-3 6-3 in un’ora e venticinque minuti. La prima frazione di gioco si apre con tre break in quattro giochi, il russo opera quello decisivo per il 3-1, difende i suoi turni di battuta e timbra il risolutivo 6-3 con il primo set point. Nel secondo parziale sono i break a farla da padrone con sei game su nove vinti da chi risponde. La testa di serie numero otto rompe definitivamente l’equilibrio con il break a 15 del 4-3 e chiude i conti, alla prima palla match, per il 6-3.

Nel primo incontro di giornata Learner Tien liquida Flavio Cobolli 6-2 6-3 in un’ora e quattordici minuti. In un primo parziale caratterizzato da 5 break in nove giochi il giocatore a stelle e strisce opera l’allungo decisivo quando strappa il servizio all’avversario nel quarto e nel sesto gioco per involarsi sul 5-1. Il romano recupera uno dei due turni di battuta, ma nulla può nel nono gioco quando il rivale trasforma il secondo set point per il 6-3. La seconda frazione di gioco segue un andamento ancor più netto. Tien rompe l’equilibrio con i break operati al terzo e al quinto gioco, scappa sul 5-1 e chiude la sua fatica quando trasforma il primo match point per il definitivo 6-2.

Lorenzo Musetti, testa di serie numero quattro, regola Adrian Mannarino 6-3 6-3 in un’ora e venticinque minuti. Il toscano indirizza il primo set grazie alla partenza sprint, ottiene il break del 2-0, non concede quasi nulla sui propri turni di servizio e trasforma il primo set point per il 6-3. La seconda partita si apre con due break consecutivi per l’1-1, ma l’azzurro si conferma in controllo delle operazioni e strappa il servizio all’avversario nel quinto gioco. Il carrarino salva una palla break prima di allungare sul 4-2 e nel nono game trasforma la prima palla match per il 6-3 che chiude l’incontro.