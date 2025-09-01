A che ora Musetti-Munar, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà lo spagnolo Jaume Munar agli ottavi di finale degli US Open 2025. L’appuntamento è per lunedì 1° settembre, sarà il terzo match a partire dalle ore 17.00 italiane al Louis Armostrong Stadium Stadium. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra l’australiano Alex de Minaur e lo svizzero Leandro Riedi, seguito dalla sfida tra la polacca Iga Swiatek e Alexandrova, al termine della quale toccherà al nostro portacolori.

Il fuoriclasse toscano, numero 10 del mondo, incrocerà il 28enne, numero 44 del ranking ATP, che sembra trovarsi particolarmente a suo agio sul cemento di Flushing Meadows a New York. L’azzurro è sotto per 2-1 nei precedenti sul circuito maggiore: l’iberico si è imposto agli ottavi di finale di Santiago nel 2023 con il riscontro di 6-4, 6-4 e ai quarti di finale di Hong nel 2025 con il punteggio di 2-6, 7-6(4), 7-5; l’azzurro ha avuto la meglio per 6-4, 6-3, 6-1 al secondo turno di Wimbledon nel 2023.

In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra Jannik Sinner e il kazako Alexander Bublik: c’è dunque la possibilità di assistere a un derby italiano sul cemento statunitense per approdare in semifinale, ma gli ostacoli che si troveranno di fronte i nostri portacolori saranno particolarmente insidiosi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Munar, ottavo di finale degli US Open 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-MUNAR, OTTAVI DI FINALE US OPEN

Lunedì 1° settembre

Terzo match dalle ore 17.00 Lorenzo Musetti vs Jaume Munar

In precedenza, a partire dalle ore 17.00 sul Louis Armstrong Stadium, si giocheranno nell’ordine: Riedi-de Minaur e Alexandrova-Swiatek. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-MUNAR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; SuperTennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTennix, per gli abbonati; supertennis.tv, gratis.

Diretta testuale: OA Sport