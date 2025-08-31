Musetti, attento a Munar! Spagnolo nella stagione della vita. E i precedenti sono sfavorevoli…

Sarà lo spagnolo Jaume Munar ad affrontare Lorenzo Musetti negli ottavi di finale degli US Open 2025. L’iberico si è imposto nel terzo turno a Flushing Meadows contro il belga Zizou Bergs, col punteggio di 6-1 6-4 6-4. Una prestazione consistente dell’iberico, che ha dato conferma di vivere la miglior stagione della carriera.

Non è un caso che Munar abbia raggiunto il picco nel ranking proprio nell’ultimo aggiornamento della classifica mondiale, ovvero n.44. L’iberico, infatti, ha messo in mostra grandi miglioramenti al servizio e nei colpi di inizio gioco, che gli hanno permesso nel 2025 di raggiungere sul duro le semifinali nei tornei a Hong Kong e a Dallas e i quarti di finale a Winston-Salem, in avvicinamento al Major di New York.

Un fattore da considerare per Musetti, che storicamente poi con lo spagnolo ha sempre fatto molta fatica. Se si considerano anche le sfide a livello Challenger, nelle cinque partite andate in scena il toscano ha vinto solo in una circostanza, ovvero sull’erba di Wimbledon nel 2023. Nell’ultima sfida disputata sull’hard di Hong Kong, Munar l’ha spuntata con lo score di 2-6 7-6(4) 7-5.

Si spera che in questa circostanza ci sia un’inversione di tendenza, avendo Lorenzo un ventaglio di soluzioni superiore al proprio avversario e in grado di creare dubbi e incertezze nel tennis del rivale. La priorità, però, sarà avere un buon rendimento al servizio da parte dell’azzurro.

PRECEDENTI MUSETTI-MUNAR (1-4)

30 dicembre 2024 Hong Kong Hard QF 17 62 Jaume Munar [ESP] b. (2)Musetti 2-6 7-6(4) 7-5

3 luglio 2023 Wimbledon Grass R64 16 109 (14)Musetti b. Jaume Munar [ESP] 6-4 6-3 6-1

27 febbraio 2023 Santiago Clay R16 18 66 Jaume Munar [ESP] b. (1)Musetti 6-4 6-4

24 gennaio 2021 Antalya 1 CH Clay F 129 110 (1)Jaume Munar [ESP] b. (5)Musetti 6-7(7) 6-2 6-2

23 settembre 2019 Florence CH Clay R32 458 99 (3)Jaume Munar [ESP] b. (WC)Musetti 6-1 6-3