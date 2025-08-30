Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP? Si accende anche la corsa alle Finals!

Lorenzo Musetti vuole sfruttare al meglio la grande occasione che il tabellone (e alcune circostanze favorevoli) gli ha regalato e approda per la prima volta in carriera alla seconda settimana degli US Open. Il 23enne toscano, vincendo il derby odierno con Flavio Cobolli, ha infatti raggiunto gli ottavi di finale a Flushing Meadows e si appresta ad affrontare nel prossimo turno uno tra lo spagnolo Jaume Munar ed il belga Zizou Bergs.

Una chance da non perdere per l’azzurro, che ha già ottenuto il suo miglior risultato di sempre in uno Slam sul cemento e a questo punto ambisce con credenziali al pass per i quarti di finale, in cui potrebbe profilarsi all’orizzonte il match con il numero uno al mondo Jannik Sinner. Nel frattempo Musetti effettua il sorpasso in classifica sul russo Karen Khachanov (uscito di scena al secondo turno) ed è virtualmente numero 8 al mondo, anche se potrebbe scivolare presto al nono posto nel caso in cui l’australiano Alex De Minaur dovesse accedere agli ottavi.

Il carrarino, che aveva cominciato la settimana in decima piazza nel ranking ATP, può dunque consolidare il suo status di top10 ma per superare anche il britannico Jack Draper e avere dunque qualche possibilità di balzare al 7° posto dovrebbe arrivare come minimo in semifinale a New York. Capitolo a parte per la Race verso le Finals di Torino, in cui si trova attualmente in ottava posizione con 2870 punti (ma De Minaur lo ripasserebbe vincendo stanotte contro Altmaier) ed effettuerebbe il sorpasso su Draper (7° con 2990 punti) vincendo un’altra partita a Flushing Meadows.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI US OPEN 2025

Ranking lunedì 25 agosto: 3205 punti, 10° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi di finale: 3305 punti, 8°/9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 3505 punti, 8° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3905 punti, 7° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 4405 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 5105 punti, 4° posto virtuale.