A che ora Italia-Polonia oggi, Mondiali volley 2025: orario, canale tv, programma, streaming

Oggi sabato 27 settembre (ore 12.30) si gioca Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver superato la fase a gironi con qualche tentennamento, vincendo lo “spareggio” con l’Ucraina, la nostra Nazionale ha regolato l’Argentina e il Belgio con il massimo scarto, meritandosi così il diritto di tornare in campo a Manila (Filippine) per una nuova sfida da dentro o fuori contro i formidabili biancorossi.

I Campioni del Mondo in carica incroceranno l’imbattuto sestetto di coach Nikola Grbic, reduce dal successo per 3-0 contro la Turchia dopo aver lasciato per strada un set contro Paesi Bassi e Canada. Si tratta dell’ennesimo atto di una rivalità divampata tra la finale dei Mondiali 2022 (vinti dagli azzurri) e gli atti conclusivi degli Europei 2023 e della Nations League 2025 (vinti dai polacchi). Chi riuscirà ad avere la meglio si meriterà la qualificazione alla finale da disputare contro la vincente di Bulgaria-Cechia.

Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete spiccano il formidabile Wilfredo Leon, l’altro schiacciatore Kamil Semeniuk e il bomber Bartosz Kurek: l’Italia partirà con gli sfavori del pronostico, ma ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY

Sabato 27 settembre

Ore 12.30 Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.