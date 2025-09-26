Volley, le probabili formazioni di Italia-Polonia: i sestetti titolari per la semifinale dei Mondiali

Italia e Polonia si affronteranno nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile, che andrà in scena sabato 27 settembre (ore 12.30) in quel di Pasay City (sobborgo della metropoli Manila). Le due formazioni si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna iridata, da disputare il giorno successivo contro la vincente del confronto tra Bulgaria e Cechia, in programma quattro ore prima sempre nella capitale delle Filippine.

Due tra le grandi favorite della vigilia per la conquista del titolo iridato si sfideranno in quella che sarà una rivincita della finale giocata qualche settimana fa in Nations League. I Campioni del Mondo in carica si presenteranno all’appuntamento dopo aver regolato Ucraina, Argentina e Belgio per 3-0, mentre i biancorossi hanno concesso un set a Paesi Bassi e Canada prima di travolgere la Turchia. Attesa per il nuovo atto di una classica dopo le finali dei Mondiali 2022 (vinti dagli azzurri), Europei 2023 e Nations League 2025 (vinte dai polacchi).

Le formazioni titolari sono nei fatti già delineate, sono quelle viste per tutto il Mondiale e non ci dovrebbero essere dubbi. Il CT Fefé De Giorgi schiererà Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò come opposto, Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo di banda, Roberto Russo e Giovanni Gargiulo al centro, Fabio Balaso il libero. Se dovesse essere necessario mescolare le carte allora ci sarà spazio per il bomber Kamil Rychlicki, per il palleggiatore Riccardo Sbertoli, per i centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani.

Nikola Grbic replicherà con il sestetto ormai rodato trascinato dal fuoriclasse Wilfredo Leon: lo schiacciatore sarà spalleggiato in reparto da Kamil Semeniuk e completerà il tridente offensivo con il bomber Bartosz Kurek, mentre Marcin Komenda avrà il compito di smistare il traffico; al centro Jakub Kochanowski e Norbert Huber, mentre Jakub Popiwczak sarà il libero. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-POLONIA, SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Bottolo, Russo-Gargiulo, Balaso.

POLONIA: Komenda-Kurek, Leon-Semeniuk, Kochanowski-Huber, Popiwczak.