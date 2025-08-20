WTA Monterrey 2025, Elisabetta Cocciaretto stacca il pass per gli ottavi di finale

Elisabetta Cocciaretto supera la qualificata transalpina Leolia Jeanjean con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco nel match d’esordio del torneo WTA 500 di Monterrey, in Messico: negli ottavi di finale l’azzurra sarà opposta alla qualificata croata Antonia Ruzic.

Nel primo set l’italiana parte male e cede la battuta a trenta in avvio, finendo poi sotto 0-2. L’azzurra deve cancellare l’occasione per lo 0-3 ai vantaggi del terzo game, e da quel momento cambia passo. Cocciaretto centra un parziale di 21 punti a 3 dalla parità del terzo gioco ed infila cinque game consecutivi, conquistando anche due set point sul 15-40 dell’ottavo gioco, che però la francese annulla. Nel nono game le parti si invertono, la francese manca due palle break dal 15-40 e Cocciaretto infila quattro punti di fila per andare a chiudere sul 6-3 in 40 minuti.

Nella seconda frazione ancora una volta l’azzurra è la prima a subire il break, cedendo la battuta a trenta nel quarto gioco, ma lo strappo subito si rivela essere anche la scintilla che fa reagire Cocciaretto, la quale dall’1-3 infila quattro game consecutivi portandosi sul 5-3. Dopo il break subito, inoltre, l’azzurra vince dodici punti consecutivi al servizio, e così la tennista italiana approda agli ottavi grazie al 6-4 in 50 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia vista in campo di Cocciaretto, la quale vince 69 punti contro i 47 della francese, sfruttando 4 delle 7 palle break avute a disposizione e cancellandone 5 delle 7 concesse all’avversaria. L’azzurra, che mette a segno 4 ace, fa meglio della transalpina sia con la prima di servizio, 74%-53%, sia con la seconda, 50%-44%.