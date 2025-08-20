Dove vedere in tv il sorteggio degli US Open 2025: orario esatto, streaming, possibili avversari di Sinner

Domani, giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (le 12:00 di New York), andrà in scena il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione. Jannik Sinner e la bielorussa Aryna Sabalenka si presenteranno ai nastri di partenza da detentori del titolo, con la motivazione di replicare.

Sinner, dopo aver trionfato agli Australian Open e a Wimbledon, vuole conquistare l’ultimo Major per dare un altro segnale del suo essere n.1, ma soprattutto del proprio miglioramento rispetto alla sua precedente versione. Un discorso diverso per Sabalenka, quest’anno a secco di Major e desiderosa di interrompere il digiuno nel suo ruolo di n.1 WTA.

La concorrenza per entrambi sarà agguerrita. In ambito maschile, Carlos Alcaraz vorrà contendere lo scettro e togliersi la soddisfazione di strappare il primato della graduatoria mondiale al pusterese, forte della vittoria a Cincinnati contro Jannik, costretto al ritiro per un malessere. Lo spagnolo, vittorioso a Parigi nell’atto conclusivo contro Jannik, ha dovuto però mandar giù il boccone amaro del ko contro l’azzurro sui prati di Londra. Sabalenka dovrà guardarsi dalla voglia di rifarsi sotto nel ranking della polacca Iga Swiatek, la regina dei Championships e vincitrice del recente torneo in Ohio.

Il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione del tennis, è previsto giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (12.00 locali). La copertura streaming, in attesa di conferme, dovrebbe essere garantita dai canali Youtube del Major. OA Sport vi darà informazioni circa la composizione del main draw maschile e femminile.

SORTEGGIO US OPEN 2025

Giovedì 21 agosto (orari italiani)

Ore 18.00 sorteggio tabelloni maschile e femminili US Open 2025 a New York (USA)

PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube US Open (da confermare)

TESTE DI SERIE TABELLONE PRINCIPALE US OPEN 2025

1 Jannik Sinner

2 Carlos Alcaraz

3 Alexander Zverev

4 Taylor Fritz

5 Jack Draper

6 Ben Shelton

7 Novak Djoković

8 Alex de Minaur

9 Karen Khachanov

10 Lorenzo Musetti

11 Holger Rune

12 Casper Ruud

13 Daniil Medvedev

14 Tommy Paul

15 Andrey Rublev

16 Jakub Menšík

17 Frances Tiafoe

18 Alejandro Davidovich Fokina

19 Francisco Cerúndolo

20 Jiří Lehečka

21 Tomáš Macháč

22 Ugo Humbert

23 Alexander Bublik

24 Flavio Cobolli

25 Félix Auger-Aliassime

26 Stefanos Tsitsipas

27 Denis Shapovalov

28 Alex Michelsen

29 Tallon Griekspoor

30 Brandon Nakashima

31 Gabriel Diallo

32 Luciano Darderi

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra cui Joao Fonseca, Alexei Popyrin, Reilly Opelka e Adrian Mannarino.

Secondo turno

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Gabriel Diallo e Luciano Darderi.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic e Alex de Minaur.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz.