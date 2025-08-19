Retroscena agli US Open 2025: Jannik Sinner voleva giocare il doppio misto con una leggenda del tennis femminile

Jannik Sinner avrebbe dovuto prendere parte quest’oggi alla due-giorni dedicata al doppio misto degli US Open 2025. Un nuovo format lanciato dagli organizzatori dello Slam di New York per alimentare interesse rispetto a una specialità “dimenticata”. Per questo, si è cercato di coinvolgere le migliori tenniste e i top-player in un curioso connubio prima di affrontare il Major vero e proprio dal 24 agosto.

Sinner, viste le sue condizioni di salute che l’hanno costretto a ritirarsi nella finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, non ha preso parte alla kermesse con la ceca Katerina Siniakova, optando per un paio di giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista dell’appuntamento a Flushing Meadows.

A questo proposito, Eric Butorac, Senior Director of Player Relations degli US Open, nel corso di un’intervista rilasciata a Nothing Major Podcast ha rivelato un retroscena inaspettato riguardo all’evento citato. “Sinner ha chiesto se Serena Williams potesse essere un’opzione. Credo che Serena non sia rientrata nel protocollo antidoping che richiede circa sei mesi per essere reintegrati. Non so se Federer o Nadal siano effettivamente nella stessa situazione, ma non ho sentito né Roger né Rafa parlare di giocare“, le parole di Butorac.

Una curiosa rivelazione, dettata probabilmente anche dal desiderio dell’attuale n.1 del mondo di giocare insieme a una leggenda dello sport con racchetta e pallina.