US Open 2025, qualificazioni donne: Lucrezia Stefanini è l’unica azzurra al secondo turno

La seconda giornata di qualificazioni agli US Open 2025 ha riservato una costante alternanza di emozioni. Nel torneo femminile la giornata, per i colori italiani, si conclude con il bilancio negativo di una sola vittoria e due sconfitte, dato che conferma l’enorme difficoltà delle azzurre nelle qualificazioni dei grandi tornei. L’unica a regalare un sorriso alla spedizione azzurra è Lucrezia Stefanini.

Non supera lo scoglio del debutto Nuria Brancaccio. Nell’incontro valevole per il primo turno Priscilla Hon, testa di serie numero ventisette, regola 7-5 6-4 la giocatrice campana in poco meno di due ore. L’australiana risolve un primo set caratterizzato da quattro break nei primi sei giochi strappando il servizio all’avversaria nel dodicesimo gioco per il 7-5. Nel secondo parziale l’italiana firma, a 15, il break del 2-1 e allunga sul 3-1; la sua rivale reagisce con una serie di tre giochi consecutivi e impatta sul 4-4. Lo sprint finale premia Priscilla Hon che vince otto degli ultimi dieci punti e timbra il decisivo 6-4.

Lucrezia Stefanini esce prepotentemente alla distanza e continua il suo cammino. Nel match di primo turno la tennista toscana, numero 149 del ranking WTA, prevale 7-6(6) 6-2, in un’ora e cinquantatré minuti, sulla veterana russa Vitalia Diatchenko. Nel match di secondo turno Stefanini affronterà la canadese Carol Zhao.

Niente da fare per Giorgia Pedone. Nell’incontro di primo turno Maja Chwalinska domina 6-2 6-0, in poco più di un’ora, la tennista siciliana, numero 252 del ranking WTA. L’incontro inizia nel rispetto dei turni di servizio delle due contendenti, la prima a rompere l’equilibrio è la polacca che, a 30, timbra il break del 3-2 e nel settimo gioco strappa nuovamente il servizio alla rivale per poi chiudere il set sul 6-2. Sulle ali dell’entusiasmo Chwalinska continua a spingere e scappa sul 3-0, con due break a proprio favore, nelle prime battute della seconda partita. La giocatrice siciliana non trova armi per riuscire ad opporsi e chiude la sua prova incassando il 6-0 che non ammette repliche.