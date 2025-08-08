A che ora Errani/Paolini-Dolehide/Kenin, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno le statunitensi Caroline Dolehide e Sofia Kenin al primo turno del torneo di doppio al WTA 1000 di Cincinnati. Le Campionesse Olimpiche incominceranno il proprio cammino sul cemento americano affrontando la coppia di casa: servirà subito una prestazione di sostanza da parte delle azzurre per proseguire l’avventura in Ohio e continuare a sognare in grande dopo i ko precoci rimediati nell’ultimo mese tra Wimbledon e Montreal.

L’appuntamento è per sabato 9 agosto, sarà l’incontro che aprirà il programma alle ore 17.00 sul Campo 7. In palio la qualificazione al secondo turno, da disputare contro le vincenti del confronto tra Linette/Tauson e Mihalikova/Nicholls. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Dolehide/Kenin, incontro valido per il primo turno del WTA 1000 di Cincinnati.

La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis. Prevista la diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport Plus: il canale esatto di Sky verrà definito in prossimità dell’evento. Garantita anche la diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW, Tennis Tv; prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Cincinnati sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-DOLEHIDE/KENIN, WTA CINCINNATI

Sabato 9 agosto

Ore 17.00 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Caroline Dolehide/Sofia Kenin – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Max/Sky Sport Mix/Sky Sport Plus

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-DOLEHIDE/KENIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto di Sky verrà definito in prossimità dell’evento

Diretta streaming:supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.