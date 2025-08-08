WTA Cincinnati 2025, Lucia Bronzetti vince la maratona con Zhu Lin ed affronterà Daria Kasatkina

Lucia Bronzetti esce vincitrice da una maratona di 3 ore e 38 minuti contro la cinese Zhu Lin, sconfitta con lo score di 6-7 (6) 6-2 7-6 (6) dopo essere caduta (con problema al polso, poi superato) ed aver annullato un match point nel tiebreak del terzo set, ed approda al secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati, in corso sul cemento outdoor dell’Ohio (USA): la prossima avversaria della tennista italiana sarà la russa naturalizzata australiana Daria Kasatkina, numero 15 del seeding.

Nel primo set l’azzurra in apertura sciupa due palle break dal 15-40, poi nel quarto game è costretta a cedere la battuta ai vantaggi. Zhu allunga fino al 4-1 non pesante, ma da quel momento Bronzetti infila 4 giochi consecutivi e va a servire per il set sul 5-4, subendo però il controbreak a 30. Si va al tiebreak, ed anche qui la prima ad allungare è la cinese, che si porta sul 4-1, procurandosi poi due set point sul 6-4: Bronzetti li annulla ed impatta sul 6-6, ma nel finale Zhu la spunta per 8-6 dopo un’ora e 14 minuti.

Nella seconda partita Bronzetti ottiene il break a 15 nel secondo game e scappa sul 3-0 non pesante, difendendo il margine acquisito. Zhu, al contrario, deve annullare un altro break point nel sesto game, ma si salva ed accorcia sul 2-4. La cinese va nuovamente in difficoltà al servizio nell’ottavo gioco, ritrovandosi sotto 15-40, ed alla seconda occasione Bronzetti riequilibra il match grazie al 6-2 in 52 minuti.

La frazione decisiva si apre con un scambio di break, poi Bronzetti annulla un break point nel terzo gioco e Zhu fa lo stesso nel sesto game. La cinese si ritrova sotto 30-40 anche nell’ottavo game, ma si salva ai vantaggi e poi trova il break nel nono gioco che la manda a servire per il match. L’azzurra trova l’immediato controbreak a 15 e poco dopo si arriva al tiebreak. Zhu trova il minibreak in avvio e scappa sul 3-0, con Bronzetti che cade nel corso del secondo scambio e si fa male al polso. L’azzurra supera il problema e ricuce lo strappo, infilando quattro punti consecutivi per il sorpasso sul 4-3, ma subito Zhu pareggia i conti. La cinese è la prima ad arrivare al match point sul 6-5, ma l’azzurra vince gli ultimi tre punti giocati, con doppio fallo di Zhu sul match point per Bronzetti, ed alza le braccia al cielo sull’8-6 dopo un’ora e 32 minuti di gioco.

Le statistiche sorridono all’azzurra, che vince 126 punti contro i 115 conquistati dalla cinese, facendo meglio sia con la prima, con la quale ottiene il 68% dei punti contro il 63%, sia con la seconda, 52%-41%. Bronzetti sfrutta 6 delle 15 palle break avute a disposizione e ne cancella 4 delle 8 concesse all’avversaria. La tennista italiana serve meno prime, 48%-67%, mettendo a segno più ace, 8-6, ma commettendo anche più doppi falli, 5-4.