Luca Nardi batte Tirante a Cincinnati e prenota Shapovalov al 2° turno

Luca Nardi sfrutta lo status di lucky loser toccatogli dopo la sconfitta contro Blockx nelle qualificazioni e, al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, batte l’argentino Thiago Agustin Tirante. 6-4 7-5 il punteggio conclusivo che porta il pesarese a potersi giocare un secondo turno che, volendo, i suoi stimoli li può produrre: quello contro il canadese Denis Shapovalov. Un’ora e 56 minuti la durata del match.

Nardi comincia subito in buono stile: 0-40 e break immediato, con Tirante che poi lotta, va ai vantaggi, ha la palla del controbreak, ma non riesce a riprendere il pesarese nell’immediato. Sono solo i game successivi ad avere qualche cosa che assomigli alla lotta, considerato che si arriva due volte a 30 e una ai vantaggi (ma con l’italiano sempre in una situazione più tranquilla). Nei fatti i problemi al servizio li ha decisamente in maggior misura l’argentino, mentre Nardi naviga in acque fin troppo tranquille dal 3-2 in avanti: due turni di battuta tenuti a zero, uno a 15 e il gioco è fatto in forma di 6-4.

Qualcosa pare cambiare nelle fasi iniziali, o per meglio dire successive all’inizio vero e proprio, del secondo set. Nardi, infatti, cade all’interno di un passaggio a vuoto che gli costa per la prima volta la battuta, seppur ai vantaggi. Quell’1-3, però, Tirante non lo sfrutta perché basta poco al pesarese per tornare a metterlo in difficoltà, e si vede anche sulla palla del controbreak: come arriva una palla più angolata sul rovescio dell’argentino, questi in campo non la tiene. Si ritorna ad avere della tranquillità fino a un altro momento in cui Nardi perde le redini del match e anche la battuta (a 15). C’è una chance di rientrare, gestita però male di dritto. Ne arrivano altre due, e alla fine un dritto tirato chissà dove da Tirante lascia il set in stato di esistenza. La tenuta mentale del sudamericano se ne va, e con essa anche quella dei colpi. Risultato: altro break a 30 dell’azzurro, che però rimette in partita Tirante concedendogli controbreak e tie-break. Qui l’italiano è sostanzialmente sempre avanti, ma quando si tratta di convertire il primo mach point, sul 6-4, commette un doppio fallo. Gli serve un dritto in rete di Tirante per guadagnarsi il secondo turno.

Non la miglior partita per entrambi, e a Nardi servirà certamente alzare il livello tra un paio di giorni, ma anche con un rapporto vincenti-errori gratuiti di 19-36 contro il 21-37 di Tirante quanto dimostrato oggi con il 58%-47% di punti sulla seconda basta. Anzi, senz’altro il pesarese avrebbe potuto fare anche meglio, contando tra le altre cose il saldo positivo di +11 nei punti totali.