ATP Cincinnati 2025 oggi in tv: orari 8 agosto, ordine di gioco, programma, streaming

Il torneo di Cincinnati, ultima grande tappa di avvicinamento all’Open degli Stati Uniti per i giocatori del circuito ATP e le giocatrici del circuito WTA, si prepara a vivere la seconda giornata di gara; il programma prevede i match della parte bassa del primo turno dei due tabelloni di singolare.

L’Italia schiera due giocatori e una giocatrice per provare a rimpinguare quel contingente che, in campo maschile, conta già cinque teste di serie al secondo turno. Mattia Bellucci inizia il suo cammino dalla sfida con l’ostico Damir Dzumhur. Il bosniaco, numero 54 del ranking, trova il suo habitat naturale sulla terra battuta, sa però farsi rispettare anche sulle superfici veloci. I due si trovano nuovamente faccia a faccia dopo il primo turno del Masters 1000 di Madrid, incontro vinto da Dzumhur in rimonta e terminato con qualche polemica tra i due giocatori.

Luca Nardi, sconfitto al secondo turno del tabellone di qualificazione dal belga Alexander Blockx, è stato ripescato come lucky loser e debutta nel main draw contro l’argentino Thiago Augustin Tirante. Il giocatore sudamericano ha ottenuto l’ingresso nel tabellone principale eliminando, nella sfida decisiva, il francese Arthur Cazaux, testa di serie numero uno.

Lucia Bronzetti, numero 66 del ranking WTA, affronta al primo turno la cinese Zhu Lin. L’esperta giocatrice asiatica è reduce dall’ottimo risultato di Montreal, torneo nel quale ha raggiunto gli ottavi di finale e ha colto un successo di grande prestigio contro la russa Ekaterina Alexandrova. Chi vince affronta al secondo turno l’australiana Daria Kasatkina, testa di serie numero 15.

Da seguire con interesse, in campo maschile, la sfida tra l’argentino Francisco Comesana e lo spagnolo Jaume Munar, il match tra il tedesco Daniel Altmaier e il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut. Potrebbe offrire spunti interessanti il duello tra il serbo Hamad Medjedovic e l’americano Aleksandar Kovacevic.

Sarà possibile seguire il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati, a partire dalle ore 17:00, su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Il torneo femminile sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis, mentre gli appassionati potranno seguire entrambe le manifestazioni in diretta streaming su SkyGo e NOW. Il torneo maschile sarà trasmesso anche su Tennis Tv, quello femminile anche su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis.

CALENDARIO CINCINNATI OPEN 2025 OGGI

P&G Center Court

Sessione diurna

Ore 17:00 Sonay Kartal (GBR)- Caroline Garcia (FRA) [WC]

Borna Coric (CRO)- Emilio Nava (USA) [Q]

Jenson Brooksby(USA) [WC]- Alexandre Muller (FRA)

Sessione serale

Non prima delle 1:00 Alycia Parks (USA)- Barbora Krejcikova (CZE)

Aleksanda Vukic (AUS)- Nishesh Basavareddy (USA) [WC]

Grandstand

Sessione diurna

Ore 17:00 Camilo Ugo Carabelli (ARG)-Kei Nishikori (JPN)

Danielle Collins(USA)- Tayor Townsend (USA) [WC]

Kamilla Rakhimova (RUS) [Q]- Maria Sakkari (GRE)

Sessione serale

Learner Tien (USA)-Leandro Riedi (SUI) [Q]

Caty McNally (USA) [WC]- Maddison Inglis(AUS) [Q]

Court 3

Ore 17:00 Tristan Boyer (USA) [WC] – Brandon Holt (USA) [WC]

Marcos Giron (USA)- Alexander Blockx (BEL) [Q]

Ann Li(USA)- Viktoriya Tomova (BUL) [Q]

Anastasija Sevastova (LAT)- Emina Bektas (USA) [Q]

Champions’ Court

Ore 17:00 Caroline Dolehide (USA)- Rebecca Sramkova (SVK)

Varvara Gracheva (FRA) [Q]- Katie Volynets (USA) [WC]

Hugo Dellien (BOL)- Reilly Opelka (USA)

Martin Landaluce (SPA) [Q]- Patrick Kypson (USA) [Q]

Sebastian Ofner (AUT)- Valentin Royer(FRA) [Q]

Court 10

Ore 17:00 Lin Zhu (CHN)- Lucia Bronzetti (ITA)

Miomir Kecmanovic (SRB)-Ethan Quinn (USA)

Hamad Medjedovic (SRB) – Aleksandar Kovacevic (USA)

Suzan Lamens (NED)-Veronika Kudermetova (RUS)

Court 4

Ore 17:00 Lulu Sun (NZL)- Antonia Ruzic (CRO) [Q]

Anna Bondar (HUN)- Ajla Tomljanovic (AUS) [WC]

Francisco Comesana (ARG) – Jaume Munar (ESP)

Daniel Altmaier (GER) – Roberto Bautista Agut (ESP)

Court 7

Ore 17:00 Luca Nardi (ITA) [LL]- Thiago Agustin Tirante (ARG) [Q]

Anna Blinkova (RUS)- Kimberly Birrell (AUS)

Moyuka Uchijima (JPN)- Camila Osorio (COL)

Xinyu Wang (CHN)-Emiliana Arango (COL)

Court 9

Ore 17:00 Yuliia Starodubtseva (UKR)- Leolia Jeanjean (FRA) [Q]

Polina Kudermetova (RUS)-Ella Seidel (GER) [Q]

Adam Walton (AUS)-Mariano Navone (ARG) [LL]

Mattia Bellucci (ITA)– Damir Dzumhur (BIH)

PROGRAMMA CINCINNATI OPEN 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), femminile anche in chiaro su SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now; maschile anche su Tennis Tv; femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis