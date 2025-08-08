ATP Cincinnati, Luca Nardi una nuova chance da lucky loser. Bellucci per la rivincita contro Dzumhur

Seconda giornata dedicata al primo turno del Masters1000 di Cincinnati. Torneo che si è rifatto il look e visione dei campi decisamente migliorata per il pubblico televisivo. Per quanto concerne i giocatori, un impianto più accogliente e campi che differiscono in qualche modo da quelli del 2024 perché leggermente più lenti.

Particolari nella preparazione di cui dovranno tener conto Luca Nardi e Mattia Bellucci, impegnati quest’oggi nel primo round del 1000 dell’Ohio. Nardi, sconfitto nell’ultimo turno di qualificazioni dal belga Alexander Blockx, ha avuto un’altra chance dettata da ritiri altrui. Conclusione: ripescaggio nel tabellone principale da lucky-loser.

Una nuova opportunità per il pesarese, tornato a giocare dopo un infortunio (strappo all’adduttore) che l’ha costretto a non prendere parte ad alcun evento per quasi un mese. La forma, per questo, non può essere ottimale. Comunque, Nardi ci proverà contro l’argentino Thiago Agustin Tirante (n.130 del ranking), giocatore più adatto per formazione e caratteristiche ai campi in terra battuta. Tanto dipenderà dall’intensità di gioco che l’azzurro saprà esprimere.

Per quanto concerne Bellucci, l’incrocio è di quelli interessanti con il bosniaco Damir Dzumhur. Il pensiero va all’ultima sfida, piuttosto recente, che c’è stata a Madrid. Sul rosso spagnolo, il lombardo si era lasciato un po’ condizionare dal modo di stare in campo del suo avversario e fu sconfitto, dopo aver vinto il primo set, col punteggio di 4-6 6-4 6-2. Curioso fu quello che accadde alla fine quando, nel momento di darsi la mano, Bellucci fece finta di non darla per poi riproporre il gesto. Un modo di fare poco apprezzato dal suo avversario. Vedremo se ci sarà qualche strascico quest’oggi.