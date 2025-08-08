Flavio Cobolli: “Voglio esprimere un buon livello di tennis a Cincinnati”

Flavio Cobolli è uscito di scena non senza qualche rammarico negli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto. Il tennista romano, infatti, è andato molto vicino a battere l’americano Ben Shelton, giocatore che poi nella nottata italiana ha conquistato il titolo del Canadian Open. Un risultato che dà valore alla prestazione di Cobolli, opposto a un giocatore con tali qualità.

L’obiettivo di Flavio sarà ora di fare bene nel 1000 di Cincinnati, sfruttando il suo status di testa di serie e potendosi permettere qualche giorno in più di preparazione. Una situazione, conseguenza dei grandi miglioramenti messi in mostra sul campo dall’azzurro, ricordando ad esempio i due tornei vinti a Bucarest e ad Amburgo e i quarti di finale raggiunti a Wimbledon.

“Sono molto contento di essere qui. Ho un ranking che mi permette di darmi più tempo nella preparazione perché salto il primo turno, essendo testa di serie. In questo torneo sono cambiate molte cose dal punto di vista strutturale ed è bellissimo essere qui. Ho fatto una buona settimana a Toronto e credo di poter esprimere un ottimo livello di tennis. Voglio fare bene“, ha dichiarato Flavio nel Media-Day a Sky Sport.

A questo punto non resta che attendere l’esito del campo, considerando che Cobolli giocherà nel secondo turno contro il francese Terence Atmane, a segno nel primo round contro il giapponese Yoshihito Nishioka.