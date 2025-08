Volley, Ferdinando De Giorgi: “Domani ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità”

Il tecnico dell’Italia del volley, Ferdinando De Giorgi, ha commentato al sito federale il successo degli azzurri sulla Slovenia nel penultimo atto della Nations League 2025 di volley: gli azzurri contenderanno il trofeo, nella giornata di domani, alla vincente di Polonia-Brasile.

Il commento alla gara odierna: “Oggi è stata una partita davvero tosta, gli sloveni hanno dimostrato che quello con la Francia non è stato un colpo casuale, e anche oggi hanno spinto davvero molto. I ragazzi però hanno dimostrato davvero tutto il loro valore riuscendo a venir fuori da qualche difficoltà e giocando molto bene nei momenti nei quali si è giocato punto a punto, compreso il secondo parziale, che però è stato vinto dai nostri avversari“.

Il plauso agli azzurri: “Siamo una squadra che ha risorse tecniche e caratteriali e di questo dobbiamo esserne consapevoli, sono davvero felice per questo gruppo e per il percorso disputato. Lo avevamo detto all’inizio di questa stagione che per noi uno degli obiettivi era la caccia alla finale, quindi domani ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità“.

La voglia di chiudere con un successo: “Sono stati due mesi lunghi e intensi, volevamo crearci la possibilità di arrivare in fondo e l’abbiamo fatto. Domani sarà una gara secca, durante la quale sarà importante rimanere sempre molto concentrati, ci prepariamo a giocarci una finale con quelle che sono le nostre qualità e peculiarità, poi si vedrà. Chiunque affronteremo tra Polonia e Brasile sarà un avversario di livello eccezionale“.