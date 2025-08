Volley, Yuri Romanò: “Giocare la finale con la giusta tranquillità può aiutarci a fare ancora meglio”

Yuri Romanò ha parlato ai microfoni del sito federale dopo il successo dell’Italia sulla Slovenia per 3-1 nella prima semifinale della Nations League 2025 di volley: gli azzurri sfideranno nella finale di domani la vincente del match tra Polonia e Brasile.

L’analisi del match: “Quella di oggi è stata una gara difficile, ma lo sapevamo. In semifinale arrivano squadre che lo meritano e loro lo hanno dimostrato in campo. Nel secondo set hanno giocato meglio di noi, ma siamo stati bravi a rimanere calmi e appena abbiamo ripreso a fare le cose che sappiamo fare, la partita è cambiata e da lì siamo andati via spediti verso la vittoria“.

La ricetta degli azzurri: “Io sono sempre pronto ad aiutare la squadra, sia che parta dall’inizio sia a partita in corso. Siamo tutti così, 14 giocatori di grande talento, pronti a dare il massimo per il bene del gruppo. Sono felice che oggi il mio ingresso abbia aiutato il resto della squadra. Domani avremo nuovamente bisogno di tutti“.

Le aspettative in vista della finale di domani: “Sono sicuro che potremo contare sull’apporto di ognuno. A prescindere dall’avversario, giocheremo una finale: è ciò che volevamo dall’inizio di questo lungo percorso. Adesso vogliamo goderci un po’ questa vittoria e poi affrontare l’ultima partita della Nations League con la giusta tranquillità, che può aiutarci a fare ancora meglio“.