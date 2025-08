Volley, Alessandro Michieletto: “Il gruppo come al solito fa la differenza e lo abbiamo dimostrato”

L’Italia ha conquistato la finale della Nations League di volley: gli azzurri hanno battuto la Slovenia per 3-1 nel penultimo atto ed ora attendono la vincente di Polonia-Brasile per scoprire chi contenderà loro il trofeo. Alessandro Michieletto ha parlato a fine gara al sito federale.

La gioia dell’azzurro per il traguardo centrato: “Siamo moto felici, volevamo tanto questa finale. In passato ci era già capitato di disputarne due per il bronzo, ma purtroppo sono state perse entrambe, volevamo un epilogo diverso e ce l’abbiamo fatta. Non è stato per niente facile, loro hanno giocato davvero una buona gara e noi abbiamo incontrato qualche difficoltà. Nonostante tutto però ci siamo comportati da squadra unita, e siamo riusciti a vincere una gara non semplice“.

La maturità mostrata dall’Italia: “Dobbiamo tenerci stretto proprio questo atteggiamento in vista di domani, indipendentemente da chi affronteremo sappiamo già che non sarà semplice. Siamo partiti tesi e contratti, ma con il passare del tempo abbiamo accettato il fatto di commettere qualche errore di troppo, che di solito non commettiamo, ma proprio questo ci ha consentito di trovare nuovi equilibri“.

Il segreto degli azzurri: “Anche chi è entrato dalla panchina ha fatto molto bene, il gruppo come al solito fa la differenza, e lo abbiamo dimostrato. La nostra forza è proprio il non dipendere da un singolo, oggi è toccato a me realizzare qualche punto in più, domani magari sarà qualcun altro, ma questo davvero non conta, ciò che conta è la vittoria, ed averla conquistata tutti insieme“.