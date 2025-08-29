US Open 2025, Swiatek, Gauff e Anisimova conquistano il pass per i sedicesimi di finale

Il torneo di singolare femminile dello US Open 2025 torna in campo per disputare i trentaduesimi della parte bassa del tabellone. Rispettano il pronostico favorevole della vigilia e conquistano il pass per i sedicesimi di finale la polacca Iga Swiatek, l’americana Coco Gauff e la sua connazionale Amanda Anisimova.

La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero 2, doma l’olandese Suzan Lamens 6-1 4-6 6-4 in due ore e sette minuti. Coco Gauff, terza favorita del tabellone, piega la croata Donna Vekic 7-6(5) 6-2 La giapponese Naomi Osaka, vincitrice del torneo nel 2018 e nel 2020, travolge l’americana Hayley Baptiste 6-3 6-1 in un’ora e dodici minuti. In chiusura di giornata la statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero 8, regola l’australiana Maya Joint 7-6(2) 6-2

La russa Ekaterina Alexandrova, tredicesima favorita del tabellone, demolisce 6-2 6-2, in una partita senza storia, la cinese Xinyu Wang. La brasiliana Beatriz Haddad Maia regola la svizzera Viktorija Golubic 6-1 6-4 in un’ora e trentaquattro minuti. La ceca Linda Noskova, ventunesima favorita del tabellone, approfitta del ritiro della tedesca Eva Lys sul punteggio di 6-4 3-0.

La greca Maria Sakkari piega 6-3 6-1 l’ungherese Anna Bondar in un’ora e diciassette minuti. La russa Anna Kalinskaya, testa di serie numero 29, regola la kazaka Yulia Putintseva 6-1 7-5 in un’ora e diciannove minuti. Deve dar fondo a tutte le proprie energie Marta Kostyuk. L’ucraina s’impone sulla turca Zeynep Sonmez con il punteggio di 7-5 6-7(5) 6-3 in due ore e trentaquattro minuti. L’australiana Daria Kasatkina, testa di serie numero 15, elimina la russa Kamilla Rakhimova 6-2 4-6 7-5

Karolina Muchova sopravvive ad un’autentica maratona. La ceca prevale sulla veterana romena Sorana Cirstea con il punteggio di 7-6(0) 6-7(3) 6-4. La polacca Magdalena Frech, testa di serie numero 28, rimonta la statunitense Peyton Stearns 6-7(6) 6-3 6-2 al termine di una battaglia di due ore e quarantadue minuti. La veterana tedesca Laura Siegemund elimina 6-4 6-2 la russa Anastasia Zakharova in poco meno di due ore. La francese Diane Parry supera 6-2 2-6 7-6(7) la messicana Renata Zarazua, autrice dell’eliminazione di Madison Keys, in due ore e quarantotto minuti. La romena Jaqueline Cristian batte la statunitense Ashlyn Krueger 4-6 6-2 6-2 in un’ora e quarantotto minuti.