Jannik Sinner alza il livello, strapazza Popyrin e avanza in scioltezza al terzo turno degli US Open

Un convincente Jannik Sinner si libera senza troppi problemi della pratica Alexei Popyrin ed accede al terzo turno degli US Open 2025. Il numero uno del mondo ha sconfitto l’australiano in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 in due ore ed un minuto di gioco. Una prestazione ottima quella dell’altoatesino, che affronterà ora il canadese Denis Shapovalov.

Sinner ha concluso il match con sei ace e quattro doppi falli, vincendo l’80% dei punti quando ha servito la prima. La differenza è stata fatta con la seconda, visto che Sinner ha vinto il 60% dei punti, mentre Popyrin solo il 30%. Jannik ha chiuso con 26 vincenti contro i 22 dell’avversario, mentre gli errori non forzati sono stati venti per entrambi.

Partenza lanciata di Sinner, che in 10 minuti è già avanti sul 3-0. Il break arriva subito nel secondo game, con Popyrin che sotterra il rovescio sulla prima palla break concessa. Sinner ha anche due occasioni per il doppio break nel quarto gioco, ma questa volta l’australiano si salva e riesce a vincere il suo primo game. Il numero uno del mondo è perfetto nei propri turni al servizio e non concede nulla a Popyrin, chiudendo la prima frazione sul 6-3.

Anche il secondo set prende subito la direzione di Sinner. L’altoatesino si procura tre palle break nel secondo game e sfrutta subito la prima con un gran dritto, ottenendo il break a zero. Il primo momento di difficoltà per Sinner arriva nel sesto game, con il numero uno del mondo che deve affrontare tre palle del controbreak, ma le annulla tutte e soprattutto sulla terza con un ace sulla seconda. Popyrin risente dell’occasione persa e nel game successivo perde ancora a zero il servizio, con Sinner che poi va a chiudere sul 6-2.

Sinner deve affrontare due palle break in apertura di terzo set, ma le cancella con autorità. Proprio come è accaduto nel set precedente, dopo aver salvato le palle break, Sinner riesce a strappare a zero il servizio all’avversario. Popyrin cancella una palla del doppio break nel quinto game, ma il break per il numero uno del mondo arriva comunque nel settimo gioco con il dritto in contropiede. Jannik vince 6-2 e stacca il biglietto per il terzo turno.