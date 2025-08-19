US Open 2025, Sara Errani ed Andrea Vavassori vincono all’esordio ed approdano ai quarti del doppio misto!

Sara Errani ed Andrea Vavassori iniziano al meglio la difesa del titolo di doppio misto agli US Open 2025 di tennis: gli azzurri eliminano la kazaka Elena Rybakina e lo statunitense Taylor Fritz, accreditati della testa di serie numero 2, battendoli con lo score di 4-2 4-2 in 42 minuti di gioco.

Nei quarti di finale la sfida sarà conto la coppia vincente del match a seguire, che si giocherà tra gli statunitensi Venus Williams e Reilly Opelka e la ceca Karolina Muchova ed il russo Andrey Rublev: al termine di questo incontro andrà subito in scena la sfida con gli azzurri.

Nel primo set gli azzurri non sfruttano due palle break in avvio, con Fritz che si salva al deciding point, poi il canovaccio si ripete nel terzo gioco ma questa volta Rybakina cede il servizio a trenta. Errani e Vavassori confermano rapidamente lo strappo e vanno sul 3-1, poi Fritz tiene la battuta per il 2-3. Vavassori serve per il set e tiene la battuta a quindici, portando a casa il parziale sul 4-2 in 19 minuti.

Nella seconda frazione Fritz e Vavassori tengono senza alcun patema i rispettivi turni al servizio, poi Rybakina si fa trascinare al punto decisivo, ma si salva col servizio su Errani. L’azzurra tiene la battuta e ristabilisce la parità sul 2-2, poi Fritz finisce sotto 0-40. Lo statunitense risale col servizio, ma sul deciding point Rybakina sbaglia il colpo al volo e consegna il break agli azzurri, mandando Vavassori a servire per il match: l’italiano tiene la battuta a quindici ed i campioni in carica volano ai quarti col 4-2 in 23 minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano la supremazia degli azzurri, che vincono 41 punti contro i 26 degli avversari, non concedendo alcuna palla break a Fritz e Rybakina, sfruttando invece 2 delle 8 occasioni avute a disposizione in 4 game differenti. Errani e Vavassori fanno meglio dei rivali sia con la prima, ottenendo l’86% dei punti contro il 67%, sia con la seconda, dove arrivano al 71% contro un modestissimo 27%.