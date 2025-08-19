Cosa deve fare Sinner gli US Open per evitare il sorpasso di Alcaraz al n.1: inerzia da invertire

Jannik Sinner ha dovuto alzare bandiera bianca dopo appena 23 minuti nella finale del Masters 1000 di Cinncinati, a causa di alcune difficoltà fisiche che gli hanno impedito di giocare l’incontro che ci si aspettava contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’iberico si è issato rapidamente sul 5-0 e a quel punto il fuoriclasse altoatesino ha deciso di ritirarsi, dichiarando poi di essersi sentito male già nella giornata che ha preceduto l’atto conclusivo sul cemento statunitense.

Il 24enne si presenterà agli US Open da numero 1 del mondo con 11.480 punti, ma rischia di subire il sorpasso da parte di Alcaraz (9.590) al termine del quarto Slam della stagione. Sinner dovrà infatti difendere i 2.000 punti derivanti dal trionfo ottenuto dodici mesi fa sul cemento di Flushing Meadows, mentre l’iberico dovrà onorare una semplice cambiale da 50 punti (lo scorso anno venne eliminato al secondo turno dall’olandese Botic van de Zandschulp).

Questo significa che partiranno agli US Open con un bottino virtuale rispettivamente di 9.480 e 9.540 punti, con lo spagnolo dunque teoricamente in testa di 60 punti. Cosa deve fare Jannik Sinner pe rimanere numero 1 al mondo anche al termine degli US Open? Nei fatti gli occorre disputare almeno un turno in più del proprio rivale diretto, oppure batterlo in finale (sarebbe la terza consecutiva in uno Slam dopo il successo spagnolo al Roland Garros e l’affermazione italiana a Wimbledon).

SINNER RESTA NUMERO 1 DEL MONDO SE