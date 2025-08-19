Jannik Sinner rinuncia al doppio misto degli US Open e si prende un po’ di riposo

Jannik Sinner non giocherà il doppio misto degli US Open, il torneo spalmato su due giorni (19-20 agosto) che si disputerà sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il numero 1 del mondo avrebbe dovuto partecipare all’evento, che fa da antipasto al singolare dell’ultimo Slam della stagione, in coppia con la ceca Katerina Siniakova, ma non scenderà in campo.

Come ampiamente previsto, infatti, il fuoriclasse altoatesino ha deciso di rinunciare alla manifestazione in seguito ai problemi fisici che ieri sera gli hanno impedito di esprimersi al meglio in occasione della finale del Masters 1000 di Cincinnati e che lo hanno costretto a ritirarsi dopo appena 23 minuti di gioco, quando lo spagnolo Carlos Alcaraz si trovava in vantaggio per 5-0.

Il 24enne si prenderà qualche giorno per recuperare le forze e per presentarsi al meglio agli US Open, che scatteranno domenica 24 settembre. Jannik Sinner sarà chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e a confermarsi numero 1 del mondo, cercando di respingere l’assalto di Alcaraz, ormai sempre più vicino nel ranking ATP.

Gli organizzatori devono ancora comunicare quali saranno i sostituti (ammesso che ci siano) per l’ottavo di finale del doppio misto da disputare contro la svizzera Belinda Bencic e il tedesco Alexander Zverev nella giornata odierna. L’Italia si aggrappa a Sara Errani e Andrea Vavassori, attesi dalla kazaka Elena Rybakina e dallo statunitense Taylor Fritz alle ore 17.00.