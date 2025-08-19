Quali sono le teste di serie agli US Open 2025? Sinner n.1, Musetti e Paolini tra i primi 10

Quando mancano ormai due giorni al sorteggio del main draw, previsto giovedì 21 agosto, prende forma l’elenco ufficiale provvisorio delle teste di serie dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile agli US Open 2025, quarto e ultimo appuntamento Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Flushing Meadows dal 24 agosto al 7 settembre.

Tra i giocatori già certi di un posto nel seeding ci sono ben quattro italiani (tre uomini e una donna), ma nelle prossime ore potrebbero diventare cinque o addirittura sei nel caso in cui dovesse arrivare qualche forfait in campo maschile. Ad oggi comunque Jannik Sinner è il n.1 del tabellone, con Lorenzo Musetti n.10 e Flavio Cobolli n.25, mentre Luciano Darderi e Lorenzo Sonego sono rispettivamente il primo ed il secondo escluso dal novero delle 32 teste di serie.

Jasmine Paolini, grazie alla finale di Cincinnati e all’assenza della cinese Qinwen Zheng, si presenta a New York da numero 7 del seeding con le prime quattro teste di serie assegnate nell’ordine ad Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff e Jessica Pegula. Di seguito tutte le teste di serie provvisorie degli US Open 2025 in vista del sorteggio del main draw.

TESTE DI SERIE US OPEN MASCHILE 2025

1 Jannik Sinner

2 Carlos Alcaraz

3 Alexander Zverev

4 Taylor Fritz

5 Jack Draper

6 Ben Shelton

7 Novak Djoković

8 Alex de Minaur

9 Karen Khachanov

10 Lorenzo Musetti

11 Holger Rune

12 Casper Ruud

13 Daniil Medvedev

14 Tommy Paul

15 Andrey Rublev

16 Jakub Menšík

17 Frances Tiafoe

18 Alejandro Davidovich Fokina

19 Francisco Cerúndolo

20 Arthur Fils

21 Jiří Lehečka

22 Tomáš Macháč

23 Ugo Humbert

24 Alexander Bublik

25 Flavio Cobolli

26 Félix Auger-Aliassime

27 Stefanos Tsitsipas

28 Denis Shapovalov

29 Alex Michelsen

30 Tallon Griekspoor

31 Brandon Nakashima

32 Gabriel Diallo

TESTE DI SERIE US OPEN FEMMINILE 2025

1 Aryna Sabalenka

2 Iga Świątek

3 Coco Gauff

4 Jessica Pegula

5 Mirra Andreeva

6 Madison Keys

7 Jasmine Paolini

8 Amanda Anisimova

9 Elena Rybakina

10 Emma Navarro

11 Karolína Muchová

12 Elina Svitolina

13 Ekaterina Alexandrova

14 Clara Tauson

15 Daria Kasatkina

16 Belinda Bencic

17 Ludmilla Samsonova

18 Beatriz Haddad Maia

19 Elise Mertens

20 Diana Shnaider

21 Linda Nosková

22 Victoria Mboko

23 Naomi Osaka

24 Veronika Kudermetova

25 Jeļena Ostapenko

26 Sofia Kenin

27 Marta Kostyuk

28 Magdalena Fręch

29 Anna Kalinskaya

30 Dayana Yastremska

31 Leylah Fernandez

32 Mccartney Kessler