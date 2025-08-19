Tennis
Quali sono le teste di serie agli US Open 2025? Sinner n.1, Musetti e Paolini tra i primi 10
Quando mancano ormai due giorni al sorteggio del main draw, previsto giovedì 21 agosto, prende forma l’elenco ufficiale provvisorio delle teste di serie dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile agli US Open 2025, quarto e ultimo appuntamento Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Flushing Meadows dal 24 agosto al 7 settembre.
Tra i giocatori già certi di un posto nel seeding ci sono ben quattro italiani (tre uomini e una donna), ma nelle prossime ore potrebbero diventare cinque o addirittura sei nel caso in cui dovesse arrivare qualche forfait in campo maschile. Ad oggi comunque Jannik Sinner è il n.1 del tabellone, con Lorenzo Musetti n.10 e Flavio Cobolli n.25, mentre Luciano Darderi e Lorenzo Sonego sono rispettivamente il primo ed il secondo escluso dal novero delle 32 teste di serie.
Jasmine Paolini, grazie alla finale di Cincinnati e all’assenza della cinese Qinwen Zheng, si presenta a New York da numero 7 del seeding con le prime quattro teste di serie assegnate nell’ordine ad Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff e Jessica Pegula. Di seguito tutte le teste di serie provvisorie degli US Open 2025 in vista del sorteggio del main draw.
TESTE DI SERIE US OPEN MASCHILE 2025
1 Jannik Sinner
2 Carlos Alcaraz
3 Alexander Zverev
4 Taylor Fritz
5 Jack Draper
6 Ben Shelton
7 Novak Djoković
8 Alex de Minaur
9 Karen Khachanov
10 Lorenzo Musetti
11 Holger Rune
12 Casper Ruud
13 Daniil Medvedev
14 Tommy Paul
15 Andrey Rublev
16 Jakub Menšík
17 Frances Tiafoe
18 Alejandro Davidovich Fokina
19 Francisco Cerúndolo
20 Arthur Fils
21 Jiří Lehečka
22 Tomáš Macháč
23 Ugo Humbert
24 Alexander Bublik
25 Flavio Cobolli
26 Félix Auger-Aliassime
27 Stefanos Tsitsipas
28 Denis Shapovalov
29 Alex Michelsen
30 Tallon Griekspoor
31 Brandon Nakashima
32 Gabriel Diallo
TESTE DI SERIE US OPEN FEMMINILE 2025
1 Aryna Sabalenka
2 Iga Świątek
3 Coco Gauff
4 Jessica Pegula
5 Mirra Andreeva
6 Madison Keys
7 Jasmine Paolini
8 Amanda Anisimova
9 Elena Rybakina
10 Emma Navarro
11 Karolína Muchová
12 Elina Svitolina
13 Ekaterina Alexandrova
14 Clara Tauson
15 Daria Kasatkina
16 Belinda Bencic
17 Ludmilla Samsonova
18 Beatriz Haddad Maia
19 Elise Mertens
20 Diana Shnaider
21 Linda Nosková
22 Victoria Mboko
23 Naomi Osaka
24 Veronika Kudermetova
25 Jeļena Ostapenko
26 Sofia Kenin
27 Marta Kostyuk
28 Magdalena Fręch
29 Anna Kalinskaya
30 Dayana Yastremska
31 Leylah Fernandez
32 Mccartney Kessler