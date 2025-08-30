US Open 2025, Carlos Alcaraz impressiona e approda gli ottavi. Shelton si ritira, avanzano Djokovic e Fritz

Calato il sipario sugli incontri del terzo turno della parte bassa del singolare maschile degli US Open 2025. Sui campi di Flushing Meadows, definiti i giocatori qualificati agli ottavi di finali di questa specifica zona del main draw. Conferme e sorprese ci sono state nel corso della giornata a New York.

La conferma di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha asfalto l’italo-argentino Luciano Darderi e procede e vale spiegate verso la seconda settimana dello Slam. Sul suo cammino ci sarà il francese Arthur Rinderknech (n.82 del ranking), uscito vittorioso dal derby transalpino contro Benjamin Bonzi (n.51 ATP) sullo score di 4-6 6-3 6-3 6-2. Sulla carta, non ci dovrebbero essere grossi problemi per Carlitos.

Nello stesso quarto di Alcaraz è caduta la testa di serie n.6. Si tratta di Ben Shelton. Il n.6 del mondo è stato costretto al ritiro per un problema alla spalla sinistra contro il francese Adrian Mannarino (n.77 del mondo). Sfida che si è interrotta in una situazione di parità, con Shelton vittorioso di primo e terzo set (6-3 e 6-4) e Mannarino di secondo e quarto (6-3 6-4). Prosegue quindi nell’avventura quest’ultimo e incrocio col potente ceco Jiri Lehecka (n.20 del seeding), a segno contro il belga Raphael Collignon (n.107 del ranking) con lo score di 6-4 6-4 6-4.

Altra eliminazione a sorpresa è stata quella dello statunitense Frances Tiafoe (testa di serie n.17). Il tedesco Jan-Lennard Struff (n.144 del mondo) ha prevalso col punteggio di 6-4 6-3 7-6 (7) e sarà lui ad affrontare Novak Djokovic negli ottavi. Nole (n.7 del mondo) ha raggiunto il numero pazzesco di 395 partite vinte a livello Slam, grazie all’affermazione contro il britannico Cameron Norrie (n.35 del ranking) col punteggio di 6-4 6-7 (4) 6-2 6-3. Una vittoria nonostante problemi alla schiena per l’asso balcanico.

Missione compiuta per il californiano Taylor Fritz. Il n.4 del mondo ha sofferto più del previsto, ma ha piegato le velleità dello svizzero Jerome Kym (n.175 del ranking) col punteggio di 7-6 (3) 6-7 (9) 6-4 6-4 e se la vedrà contro il ceco Tomas Machac (n.21 del seeding), impostosi per 7-5 6-3 6-1 contro il francese Ugo Blanchet (n.184 ATP).