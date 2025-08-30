US Open 2025, Rybakina, Pegula e Sabalenka approdano agli ottavi. Fuori Andreeva

Il torneo di singolare femminile dello US Open 2025 torna in campo per disputare i sedicesimi della parte alta del tabellone. Continuano spedite la loro marcia e tagliano il traguardo degli ottavi di finale a vele spiegate la kazaka Elena Rybakina, la statunitense Jessica Pegula e la bielorussa Aryna Sabalenka. Esce, a sorpresa, Mirra Andreeva, testa di serie numero cinque.

La bielorussa Aryna Sabalenka supera l’ostacolo canadese. La numero uno del mondo piega 6-3 7-6(2) Leylah Fernandez in un’ora e quaranta minuti. In chiusura di giornata Taylor Townsend firma la grande sorpresa. La giocatrice americana stende la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 5, 7-5 6-2 in un’ora e diciassette minuti.

Era atteso come uno dei match più intriganti di giornata, si risolve invece in un autentico monologo. Elena Rybakina, testa di serie numero 9, asfalta 6-1 6-2 in un’ora e tre minuti la britannica Emma Raducanu, vincitrice del torneo nel 2021. La kazaka affronterà, in un ottavo tra vincitrici di Slam, Marketa Vondrousova. La ceca approfitta degli errori gratuiti in serie dell’avversaria e doma Jasmine Paolini 7-6(4) 6-1 in un’ora e ventotto minuti. L’americana Jessica Pegula, testa di serie numero 4, rispetta il pronostico favorevole e prevale sulla bielorussa Victoria Azarenka 6-1 7-5 in un’ora e trentanove minuti.

Barbora Krejcikova, vincitrice di Wimbledon 2024 non cede dopo aver perso il primo set ed elimina 4-6 6-4 6-4 la statunitense Emma Navarro, testa di serie numero 10. La spagnola Cristina Bucsa esce alla distanza e rimonta la belga Elise Mertens, diciannovesima favorita del tabellone con il punteggio di 3-6 7-5 6-3.Ann Li vince la sfida tra le outsider. La statunitense regola l’australiana Priscilla Hon 7-5 6-3 in un’ora e quarantasei minuti.