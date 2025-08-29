Su che canale vedere in tv Italia-Germania, Mondiali volley femminile 2025: orario, programma, streaming

L’Italia sfiderà la Germania negli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per sabato 30 agosto (alle ore 12.00 italiane) in quel di Bangkok (Thailandia), dove la nostra Nazionale incomincerà la propria avventura nella fase a eliminazione diretta dopo aver regolato Slovacchia, Cuba e Belgio nella fase a gironi. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare particolarmente attente a un avversario molto insidioso.

La formazione tedesca, allenata da coach Giulio Bregoli, ha avuto match point contro la Polonia per conquistare il primo posto nel proprio girone ed è molto cresciuta sotto il profilo tecnico nell’ultima stagione. L’ultimo precedente risale allo scorso 5 giugno nella fase preliminare della Nations League, quando le azzurre prevalsero al tie-break al Maracanazinho di Rio de Janeiro. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro la vincente di Polonia-Belgio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, ottavo di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA, MONDIALI VOLLEY OGGI

Sabato 30 agosto

Ore 12.00 Italia vs Germania – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.