Volley femminile, dove giocano le tedesche? I club delle avversarie dell’Italia ai Mondiali, con tanta Serie A

L’Italia affronterà la Germania agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per sabato 30 agosto (ore 12.00) a Bangkok (Thailandia), dove le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 saranno impegnate nel primo turno a eliminazione diretta di questa rassegna iridata. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attenta a un’avversaria preparata, fisica, cresciuta tecnicamente nell’ultima stagione e allenata dal solido Giulio Bregoli.

Molte giocatrici tedesche militano o hanno militato in formazione di Serie A1 e sono dunque particolarmente conosciute dalle azzurre. Dove giocano le teutoniche a livello di club? Scopriamo le società per cui difenderanno i colori nel 2025-2026, la stagione che incomincerà subito dopo i Mondiali: la schiacciatrice Lina Alsmeier sarà a Novara, l’opposto Emilia Weske sarà un baluardo di Bergamo, la palleggiatrice Sarah Straube guiderà la neopromossa San Giovanni in Marignano, la centrale Camilla Weitzel sarà granitica a Scandicci.

Quattro delle sette titolari calcheranno dunque i campi italiani, mentre altre due atlete dello starting six hanno militato a lungo in Serie A: il martello Hanna Orthamann ha difeso i colori di Monza, Scandicci e Novara, ma ora è in Turchia con il Turk Hava Yollari SK; la centrale Marie Schoelzel ha giocato con Roma nell’ultima stagione, ma si trasferirà in Giappone con i Queenseis Kariya. Il martello Lena Stigrot potrebbe subentrare: ha giocato l’ultimo anno a Roba e ora andrà in Giappone con le Aqua Fairies Toyama.

ROSA GERMANIA MONDIALI VOLLEY: DOVE GIOCANO LE TEDESCHE

PALLEGGIATRICI

Sarah Straube, titolare (San Giovanni in Marignano, Serie A1)

Corina Glaab, riserva (Ladies in Black Aachen, Germania)

OPPOSTI

Emilia Weske, titolare (Bergamo, Serie A1)

SCHIACCIATRICI

Lina Alsmeier, titolare (Novara, Serie A1)

Hanna Orthmann, titolare (Turk Hava Yollari SK, Turchia)

Lena Stigrot, possibile subentrante (KUROBE Aqua Fairies Toyama, Giappone)

Antonia Stautz, riserva (Stoccarda, Germania)

Pia Timmer, riserva (Atlanta Vibe, USA)

CENTRALI

Camilla Weitzel, titolare (Scandicci, Serie A1)

Marie Schoelzel, titolare (Queenseis Kariya, Giappone)

Anastasia Cekulaev, possibile subentrante (Chieri, Serie A1)

Monique Strubbe, riserva (Bergamo, Serie A1)

LIBERI

Anna Pogany, titolare (LOVB Madison, USA)

Patricia Nestler, riserva (Dresda, Germania)