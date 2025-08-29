Volley femminile, la Serbia cede lo scettro! Campionesse del Mondo eliminate senza Boskovic, magia Olanda

Le Campionesse del Mondo in carica sono state eliminate dai Mondiali 2025 di volley femminile. Dopo aver alzato al cielo il trofeo nel 2018 e nel 2022, la Serbia ha abdicato: la corazzata balcanica è stata sconfitta dall’Olanda per 3-2 (27-25; 26-24; 22-25; 20-25, 15-11) nel primo ottavo di finale a Bangkok (Thailandia). Le ragazze di coach Zoran Terzic, reduci dal ko contro il Giappone nella fase a gironi, hanno commesso troppi errori (32 contro i 18 delle rivali) e non sono riuscite a concretizzare la rimonta, partita dopo aver perso i primi due set ai vantaggi e poi spentasi al tie-break.

Le tulipane, che nel girone aveva superato la Svezia di Haak e la sempre indecifrabile Thailandia soltanto al tie-break offrendo un gioco tutt’altro che spumeggiante e convincente, hanno firmato il colpaccio e possono così proseguire la propria avventura iridata: ai quarti di finale incroceranno la vincente del derby asiatico tra Giappone e Thailandia, in programma alle ore 15.30 odierne. Le nipponiche rispetteranno il pronostico della vigilia, oppure le padrone di casa confezioneranno un’altra sorpresa e regaleranno un quarto di finale totalmente inatteso alla vigilia?

La Serbia ha pagato l’assenza per infortunio della stella Tijana Boskovic, MVP delle ultime due edizioni dei Mondiali. L’opposto si era fatta male alla caviglia destra contro il Camerun e si sperava di recuperarla per un ipotetico quarto di finale, che però le detentrici del titolo non giocheranno. Non sono bastati i 31 punti di Uzelac (3 ace), le 24 marcature di Ivanovic (24), i 6 muri della centrale Aleksic e i 14 punti di Bukilic. L’Olanda fa festa con i 19 punti del martello Nika Daalderop, i 17 della bomber Dambrink e i 13 della schiacciatrice Jasper.