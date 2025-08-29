LIVE Bolelli/Vavassori-Martinez/Munar, US Open 2025 in DIRETTA: azzurri al debutto contro una coppia spagnola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bolelli/Vavassori e Martinez/Munar, partita valevole per il primo turno del torneo di doppio maschile degli US Open 2025. Il cammino della coppia azzurra nell’ultimo Slam stagionale inizia contro un duo tutto spagnolo che potrebbe nascondere diverse insidie.

Pedro Martinez ed Jaume Munar hanno giocato diverse volte il doppio insieme in questa stagione raggiungendo una finale nel 500 di Rio de Janeiro, sconfitti da Matos/Melo, e gli ottavi di finale agli Australian Open, dove sono stati battuti proprio dalla coppia italiana. In quell’occasione Bolelli/Vavassori si sono imposti per 6-3, 7-6 in un’ora e cinquanta minuti di gioco.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono reduci dai quarti di finale raggiunti nel Master 1000 di Cincinnati. In Ohio gli azzurri hanno sconfitto in due set Lammons/Pel e Cash/Tracy prima di arrendersi a Cash/Glasspool. In quest’estate gli italiani hanno già festeggiato un titolo importante: nell’ultima settimana di luglio Bolelli/Vavassori hanno trionfato nel 500 di Washington, ottenendo il quarto successo di questo 2025.

L’incontro è il terzo in programma sul campo 12 a partire dalle 17.00, orario italiano, dopo Baptiste/Osuigwe-Hunter/Krawczyk e Goffin/Muller-Exsted/Woestendick. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bolelli/Vavassori-Martinez/Munar con aggiornamenti punto dopo punto per non perdervi alcuna emozione di questo match. Buon divertimento!