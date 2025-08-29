US Open 2025, Paolini alla prova Vondrousova. Darderi sogna l’impresa con Alcaraz. Debutto per Bolelli/Vavassori

Lo US Open 2025 corre veloce verso la fine della prima settimana: si torna in campo per la sesta giornata di gare. Si disputano i match di terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare maschile e i sedicesimi della parte bassa del singolare femminile. È il momento dell’inizio anche per il torneo di doppio maschile.

Si alza ulteriormente il livello della sfida per Jasmine Paolini. La numero uno d’Italia, archiviata la vittoria con la statunitense Iva Jovic, affronta la ceca Marketa Vondrousova. La testa di serie numero sette, al cospetto della vincitrice di Wimbledon 2023, non potrà permettersi le pause viste con la giovane americana e dovrà innalzare sensibilmente il livello della sua prestazione. Si staglia all’orizzonte l’impegnativo ottavo di finale contro la vincente del confronto tra la kazaka Elena Rybakina e la britannica Emma Raducanu.

L’obiettivo minimo è stato raggiunto, adesso è il momento di rientrare in campo per godersi una serata di gala e vendere cara la pelle contro uno dei dominatori del circuito. Nell’incontro di apertura sull’Arthur Ashe Stadium Luciano Darderi affronta il numero due ATP Carlos Alcaraz. Il pronostico sembra nettamente chiuso a favore dello spagnolo, ma c’è da giurarci che la testa di serie numero 32 entrerà in campo per lottare con il coltello tra i denti su ogni palla e provare a creare più di un grattacapo al quotato rivale.

Inizia il torneo di doppio maschile. Andrea Vavassori e Simone Bolelli, teste di serie numero 7, inaugurano il loro cammino contro la coppia spagnola formata da Pedro Martinez e Jaume Munar. Diventa prioritario migliorare gli ottavi di finale dello scorso anno: andare più avanti possibile rappresenta la strada privilegiata per difendere la posizione in vista della qualificazione alle ATP Finals.

Novak Djokovic, archiviata la prestazione altalenante contro l’americano Svajda, insegue il pass per gli ottavi di finale nella sfida certamente non semplice con il britannico Cameron Norrie. Taylor Fritz dovrà tenere le antenne ben diritte contro Jerome Kym. L’elvetico è reduce dalla vittoriosa maratona con Brandon Nakashima e potrà entrare in campo senza avere nulla da perdere. Ben Shelton chiede al veterano francese Adrian Mannarino il timbro per il biglietto sull’ingresso tra i migliori sedici del torneo. Il pronostico sembra pendere nettamente dalla parte del vincitore di Toronto, ma attenzione a non sottovalutare il talentuoso transalpino.

Il torneo femminile propone almeno quattro sfide di sicuro interesse: l’americana Jessica Pegula, testa di serie numero 4, incrocia sulla propria strada la ex numero uno del mondo Victoria Azarenka, la kazaka Elena Rybakina deve superare l’esame rappresentato dalla britannica Emma Raducanu. Da seguire con particolare interesse il duello tra la statunitense Emma Navarro e la ceca Barbora Krejcikova, mentre la bielorussa Aryna Sabalenka non potrà permettersi il lusso di sottovalutare la canadese Leylah Fernandez.