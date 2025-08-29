US Open 2025: Italia, è un 2024 bis. Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi e il lato non scontato delle teste di serie

Grand’Italia a New York in campo maschile, questo si può tranquillamente dire. E il discorso si può estendere anche ben oltre i confini americani. Limitandoci al settore maschile, va rimarcato il dato che emerge dai primi due turni degli US Open: ci sono quattro italiani al terzo turno. Tre di loro, vale a dire Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, ci erano arrivati anche nel 2024; il solo nome diverso è quello di Luciano Darderi al posto di Matteo Arnaldi.

Un rendimento, quello tricolore, che però non è così inusuale dalle parti di Flushing Meadows. Negli ultimi 10 anni, infatti, solo in un’occasione (2018) non si sono visti azzurri al terzo turno, e andando più indietro ancora non è stato raro trovarli in match di spicco. Vale per tutti il ricordo di Davide Sanguinetti e delle sue 4 ore e 24 minuti contro il thailandese Paradorn Srichaphan, o ancora il più noto dei tempi, quello di Fabio Fognini e della sua rimonta spettacolo della notte dell’Ashe contro Rafael Nadal nel 2015. New York, in breve, è stata in certa misura decifrata dal contingente tricolore già prima dell’era attuale, con una semifinale e due quarti di Matteo Berrettini e quel che si sa e ancora non è possibile sapere, perché le macchine del tempo non le hanno ancora inventate, di Jannik Sinner. In questo resoconto non ci si occupa del settore femminile, ma vale la pena ricordare anche quanto accaduto su quel fronte dal 2008 al 2016: 2010 a parte, c’è sempre stata un’italiana in grado di andare almeno ai quarti di finale, con l’indimenticato e clamoroso picco del 2015 con la finale tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

Sono diverse le prospettive per ciascuno degli azzurri di scena nel terzo turno. Per Sinner c’è un Denis Shapovalov in discreta condizione, ma che ha sempre avuto uno storico difetto: incidere molto raramente con i big, e quella è una questione che s’incentra sul lato mentale. Oltretutto, rispetto al 2021, sono anche cambiati i rapporti di forza, il che va a tutto vantaggio di Jannik. Di converso, quest’oggi per Darderi sarà molto dura con Carlos Alcaraz, che non ha nessuna intenzione di rallentare il proprio cammino al fine di dimenticare definitivamente l’incidente di percorso, nella sua visione delle cose, datato 2024.

E poi c’è il derby. Quello tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, quello che dai campi del Lemon Bowl, lo storico torneo giovanile che ha Roma come culla, si trasferisce sui campi dello USTA National Tennis Center intitolato a Billie Jean King. Di confronti tricolori negli Slam ce ne sono stati diversi, alcuni (elencati di seguito) anche a New York, ma mai nessuno con i due coinvolti che partivano da una base così alta, le teste di serie rispettivamente numero 10 e 24. Musetti ha schivato l’ostacolo Mpetshi Perricard e con Goffin ha avuto pochi problemi, e pian piano sta riuscendo a tenere a bada il mai troppo amato duro newyorkese, Cobolli si è invece spinto su un’altra scia di miglioramento e ha retto l’urto di un Jenson Brooksby ben più che intenzionato a riprendersi il proprio posto nel panorama tennistico. E, come al solito, ha mostrato notevoli doti di carattere, quelle che non gli sono mai mancate nella sua inesorabile scalata verso la zona della top 20.

Lo si può dire senza timor di smentita: tutti gli italiani chiamati a far bene, per stato di forma o per status raggiunto, finora non hanno tradito le attese. Quattro le teste di serie, tutti e quattro al terzo turno. E, considerando che di giocatori facenti parte del seeding ne sono “saltati” già ben 14, è facile capire come sia oggi un’impresa non facile mantenere il proprio status. Certo, per qualcuno è più facile (Sinner, Alcaraz, lo stesso Zverev finora poco propenso a regali, ed è particolare per lui che qualcosa concede sempre in avvio di Slam), ma bisogna pur sempre rimarcarlo: confermare la testa di serie è difficile. Per fare un confronto, quest’anno a Wimbledon al terzo turno ne erano già uscite 19, al Roland Garros 17 e agli Australian Open 11. E c’è anche un dato numerico curioso: 14 sono anche le teste di serie uscite agli US Open 2024 nei primi due turni. Non di più, non di meno. Per trovare meno di 10 facenti parte del seeding usciti prima dei sedicesimi bisogna risalire agli Australian Open 2024 (9).

Vale infine la pena ricordare come siano andati gli ultimi tre Slam, quelli del 2025, per i colori azzurri: agli Australian Open Sinner vittorioso e Sonego ai quarti, al Roland Garros Sinner in finale e Musetti in semifinale (battuti dallo stesso uomo), a Wimbledon Sinner vittorioso e Cobolli ai quarti. Adesso la chance è di avere un quarto di finale italiano, perché Jannik è favorito sia contro Shapovalov che contro chiunque sia tra Bublik e Paul, mentre il vincitore di Musetti-Cobolli avrà il favore del pronostico contro uno tra Munar e Bergs. E la rotta di collisione è quella.

Questi i derby italiani che si sono tenuti agli US Open:

1994, 1° turno: Gianluca Pozzi-Renzo Furlan 6-2 6-4 6-4. Pozzi, che si era qualificato, arrivò poi fino agli ottavi contro il tedesco Bernd Karbacher, che pochi giorni prima aveva chiuso la carriera di Ivan Lendl (anche se nessuno ancora lo sapeva: l’avrebbe annunciato a fine anno).

2017, 1° turno: Stefano Travaglia-Fabio Fognini 6-4 7-6(8) 3-6 6-0. Match famoso, questo, non solo perché Travaglia batté Fognini da qualificato contro numero 22 del seeding, ma anche perché il taggiasco prese a insulti la giudice di sedia, la svedese Louise Engzell, e pochi giorni dopo finì multato ed espulso dal torneo, compreso il doppio che stava disputando con l’incolpevole Simone Bolelli.

2017, 3° turno: Paolo Lorenzi-Thomas Fabbiano 6-2 6-4 6-4. Il pugliese fu abile a passare due turni con corridoio favorevole, il senese sconfisse il portoghese Joao Sousa e il lussemburghese Gilles Muller allora 19 del mondo. Poi fu proprio il toscano a vincere il derby e finanche a mancare delle opportunità nella sconfitta in quattro set con il sudafricano Kevin Anderson, che poi perse in finale contro Nadal.

2023, 2° turno: Jannik Sinner-Lorenzo Sonego 6-4 6-2 6-4. Sinner, al tempo numero 6 del seeding, stava costruendo le basi per quella che sarebbe diventata la sua esplosione definitiva ai piani alti. Con Sonego ha sempre vinto, ma quell’anno subì la dolorosa sconfitta agli ottavi, al quinto set, contro Zverev.