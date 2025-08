Sorteggio WTA Cincinnati 2025: cammino duro per Jasmine Paolini, Swiatek nella parte di tabellone di Sabalenka

Situazione un po’ surreale attorno alla pubblicazione del tabellone principale del WTA1000 di Cincinnati. È stato reso noto con anticipo rispetto ai canali ufficiali il percorso delle giocatrici nel torneo dell’Ohio e ci si è chiesti se si è fosse trattato di un errore. Resta il fatto che dal sito WTA e dal profilo dell’evento il main draw sia stato confermato e quindi si può illustrare la sua composizione.

Aryna Sabalenka, detentrice del titolo dell’anno scorso e n.1 del seeding, inizierà il proprio percorso dal secondo turno affrontando la vincente tra la ceca Marketa Vondrousova e la rumena Jacqueline Cristian. Bielorussa che nel terzo round potrebbe giocare contro la britannica Emma Raducanu, negli ottavi contro la russa Liudmila Samsonova e nei quarti di finale contro un tra la kazaka Elena Rybakina e la statunitense Madison Keys.

Importante che nella parte alta sia finita la campionessa di Wimbledon, Iga Swiatek, e quindi ci potrebbe essere una semifinale con la nativa di Minsk. Swiatek inserita nell’ottavo della russa Diana Shnaider e nel quarto della statunitense Amanda Anisimova, che cercherà di prendersi una rivincita dopo il pesantissimo 6-0 6-0 della finale dei Championships.

Due le azzurre nel tabellone principale, ovvero Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, entrambe nella parte bassa. Paolini (n.7 del seeding) avrà un percorso impegnativo. La toscana inizierà dal secondo round e giocherà contro la vincente tra Maria Sakkari e un qualificata, avendo poi come possibile terzo turno l’incrocio con l’americana Peyont Krueger. Negli ottavi di finale una tra la giapponese Naomi Osaka, la ceca Linda Noskova e l’ucraina Elina Svitolina potrebbero essere l’ostacolo negli ottavi, ricordando l’incrocio eventuale nei quarti contro la testa di serie n.2, Coco Gauff. Bronzetti, nell’ottavo con la n.2 de seeding, affronterà la cinese Zhu Lin nel primo turno.

