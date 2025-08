WTA Montreal 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena negli ottavi di finale

Negli ottavi di finale del torneo di doppio femminile del WTA 1000 del Canada, in corso sul cemento outdoor di Montreal, si ferma la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 1, le quali cedono alla ceca Barbora Krejčíková ed alla lettone Jeļena Ostapenko, vittoriose con lo score di 7-6 (3) 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Per loro nei quarti di finale la sfida sarà contro la coppia tutta statunitense composta da Coco Gauff e Mccartney Kessler.

Nel primo set le azzurre iniziano male, subiscono un parziale di 11 punti a 2 e finiscono sotto 0-2 0-40, ma reagiscono ed annullano 4 occasioni per lo 0-3 pesante. Errani e Paolini ribaltano il punteggio grazie ad un controparziale di 12 punti a 2 che le porta a condurre sul 3-2 dopo aver ottenuto il controbreak a trenta nel quarto game. Si continua a procedere a strappi e questa volta sono Krejčíková ed Ostapenko ad infilare tre giochi consecutivi (altro parziale di 12 punti a 3), strappando ancora la battuta alle azzurre a quindici nel settimo game. La coppia italiana accorcia sul 4-5, poi trova il controbreak a trenta che vale il 5-5, ed infine concretizza il sorpasso spuntandola al deciding point dell’undicesimo game. Si va al tiebreak, dove le azzurre dall’1-0 finiscono sotto 1-4: Errani e Paolini tornano al massimo a -2 sul 2-4 e sul 3-5, poi la ceca e la lettone chiudono i conti sul 7-3 dopo 56 minuti.

Nella seconda frazione le azzurre annullano tre break point consecutivi nel secondo game, risalendo dal 15-40 e salvandosi al deciding point. Scampato il pericolo, sono le azzurre ad operare il break a quindici nel terzo gioco, ma a seguire arriva l’immediato controbreak a trenta di Krejčíková ed Ostapenko. La ceca e la lettone vanno agevolmente sul 3-2 e nel sesto game si portano sullo 0-40 in risposta, ottenendo lo strappo alla seconda occasione, confermato rapidamente per scappare sul 5-2 non pesante. Le azzurre cedono di schianto, e nell’ottavo gioco arriva un altro break, a zero, che sancisce il definitivo 6-2 dopo 34 minuti di gioco.

Le statistiche indicano la supremazia di Krejčíková ed Ostapenko, che vincono 71 punti contro i 47 delle azzurre, facendo la differenza soprattutto con la prima di servizio, con la quale ottengono il 74% dei punti, contro il 45% delle italiane. Errani e Paolini concedono ben 14 palle break, ed in 5 occasioni cedono la battuta, mentre la ceca e la lettone perdono il servizio in 3 occasioni sulle 4 concesse alla coppia numero 1 del seeding.