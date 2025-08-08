Ranking WTA (8 agosto 2025): Jasmine Paolini sempre nona, gran balzo di Victoria Mboko

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine della finale del WTA 1000 di Montreal: la bielorussa Aryna Sabalenka resta saldamente in vetta, mentre la numero 1 d’Italia, Jasmine Paolini, è stabile al nono posto a quota 3586.

La statunitense Madison Keys guadagna due posizioni ed è sesta, mentre la vincitrice del torneo canadese, Victoria Mboko, guadagna 61 posti ed è 24ma a 1835, proprio davanti alla finalista perdente, la nipponica Naomi Osaka, che scala 24 piazze ed è 25ma a 1799.

Per quanto concerne le altre due azzurre tra le prime cento, guadagna cinque posti Lucia Bronzetti, 61ma a quota 968, mentre perde una posizione Elisabetta Cocciaretto, che scivola al 78° posto a quota 875. Tra le prime 200 del mondo altre due tenniste italiane, ovvero Lucrezia Stefanini, 143ma con 513 punti, e Nuria Brancaccio, 167ma a quota 433.

RANKING WTA

1 Aryna Sabalenka 12010

2 Coco Gauff 7669

3 Iga Swiatek 6933

4 Jessica Pegula 5488

5 Mirra Andreeva 4948

6 Madison Keys 4579

7 Qinwen Zheng 4,553

8 Amanda Anisimova 3834

9 Jasmine Paolini 3586

10 Elena Rybakina 3283

TOP TEN ITALIANE

Venerdì 8 agosto 2025

61 Lucia Bronzetti 968

78 Elisabetta Cocciaretto 875

143 Lucrezia Stefanini 513

167 Nuria Brancaccio 433

252 Tyra Caterina Grant 295

257 Giorgia Pedone 283

258 Camilla Rosatello 282

259 Silvia Ambrosio 282

269 Martina Trevisan 264