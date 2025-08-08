WTA Montreal 2025, Victoria Mboko rimonta Naomi Osaka e conquista il titolo

La favola della wild card canadese Victoria Mboko si conclude con il lieto fine: la giocatrice di casa conquista il WTA 1000 di Montreal imponendosi in finale sulla nipponica Naomi Osaka, sconfitta in rimonta con lo score di 2-6 6-4 6-1 dopo due ore e cinque minuti di battaglia. Entrambe le giocatrici usufruiranno di un bye a Cincinnati (il cosiddetto performance bye) e, pur non essendo inserite tra le teste di serie, esordiranno al secondo turno.

Nel primo set la giapponese si procura una palla break nel secondo game e la sfrutta immediatamente, portandosi sul 2-0 e poi allungando ulteriormente sul 3-0 non pesante. La canadese nel quarto gioco deve cancellare tre occasioni per il 4-0 all’asiatica, ma si salva. L’inerzia della partita però non cambia, ed Osaka nell’ottavo gioco si procura un set point in risposta, che converte, portando a casa il parziale per 6-2 in 38 minuti.

Nella seconda partita le palle break piovono da entrambe le parti, con sette dei primi otto game disputati che vengono vinti dalla giocatrice in risposta: l’unico gioco in cui viene tenuta la battuta è il sesto, grazie al quale Mboko allunga sul 4-2, prima di spingersi fino al 5-2 pesante. La giapponese recupera uno dei due break di ritardo e poi accorcia fino al 4-5, ma a seguire la canadese risale dal 15-30 e riequilibra il match con il 6-4 in 43 minuti.

Nella frazione decisiva il canovaccio non sembra cambiare, tanto che si registrano tre break nei primi tre game, poi la canadese nel quarto gioco cancella ben 4 occasioni per il 2-2 ed allunga sul 3-1. Il match diventa una battaglia, e tutti i game sono combattutissimi: si va puntualmente ai vantaggi, ma nei momenti delicati a spuntarla è sempre la canadese, che vince i tre giochi successivi e chiude i conti al primo championship point sul 6-1 in 44 minuti.

Le statistiche rispecchiano la lotta vista in campo, con la canadese che vince 92 punti contro gli 86 della nipponica, mostrandosi maggiormente cinica nei momenti decisivi, sfruttando 8 delle 9 palle break avute a disposizione e cancellandone 7 delle 13 concesse alla giapponese. Basse per entrambe le percentuali in battuta, con Mboko che fa meglio con la prima, 63%-54%, ma paga qualcosa con la seconda, 28%-33%.