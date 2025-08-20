LIVE Errani/Vavassori-Collins/Harrison, US Open 2025 in DIRETTA: gli azzurri vogliono un’altra finale Slam!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli US Open 2025, tabellone di doppio misto, che vede di fronte Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI contro la coppia USA formata da Danielle Collins e Christian Harrison

Si gioca per issarsi in finale nell’ultimo Slam stagionale, che lancia una formula innovativa che ha dato spettacolo nella prima giornata di gare sia a livello di pubblico che di spettacolo. La coppia italiana più forte di sempre nella specialità affronta quindi due grandi singolaristi per issarsi ancora in finale in un torneo del Grand Slam, dopo che hanno vinto gli US Open 2024 e il Roland Garros 2025.

Di fronte però due specialisti delle superfici veloci, che servono molto bene e sanno picchiare forte da fondo campo. Senza dubbio gli americani sono molto adattabili alla specialità del doppio, servirà quindi un’altra bella prova della coppia del Bel Paese per raggiungere un’ennesima finale Slam! Ricordiamo che si gioca al meglio dei 3 set ma si arriva ai 4 giochi, con tie-break sul 4 pari e super tie-break in caso di set decisivo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della semifinale del tabellone di doppio misto degli US Open 2025 che vede di fronte Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI e gli USA Collins/Harrison. Si parte dopo Pegula/Draper-Ruud/Swiatek dalle 19, vi aspettiamo! Poi la finale!