Niente finale diretta per Tacchini/Casadei ai Mondiali di canoa velocità: servirà un turno supplementare

Gli azzurri Gabriele Casadei e Carlo Tacchini hanno chiuso al secondo posto la seconda batteria del C2 500 maschile ai Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso all’Idroscalo di Milano, e dovranno disputare le semifinali per avere accesso all’ultimo atto.

L’imbarcazione italiana, infatti, è stata preceduta sul traguardo da quella degli atleti individuali neutrali di passaporto russo Zakhar Petrov ed Ivan Shtyl, vittoriosi in 1’38″26, con 0″57 di margine sugli azzurri, secondi in 1’38″84. Il pass diretto per l’ultimo atto era riservato soltanto alle prime classificate di ciascuna batteria.

Il crono della barca azzurra, però, è stato il quarto complessivo delle batterie, alle spalle anche della Cina, col miglior tempo assoluto in 1’38″10, e dell’Ungheria, seconda alle spalle degli asiatici nella terza serie in 1’38″49. Direttamente in finale anche la Spagna, che si è imposta nella prima batteria in 1’39″29.