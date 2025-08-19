Canoa velocità, Mondiali Milano 2025: tutti i convocati dell’Italia

Siamo giunti al momento della verità, sta per iniziare l’evento più importante, l’occasione per cui un’atleta lavora un anno intero. Milano è pronta ad ospitare i Mondiali senior 2025 di canoa velocità. La competizione si svolgerà da domani a domenica 24 all’Idroscalo.

L’Italia, stimolata dalla possibilità di poter gareggiare davanti al pubblico amico, schiera la miglior formazione possibile e punta a ben figurare per chiudere in trionfo un’annata che ha già fornito risposte molto significative nelle tappe di Coppa del Mondo e nei campionati Europei di Racice.

La squadra azzurra sarà composta da 24 atleti: a recitare la parte del leone è il kayak maschile, con 10 atleti al via, seguita dal comparto del kayak femminile, con 7 unità. Il settore della canadese, invece, schiererà sei uomini ed una donna, Olympia Della Giustina.

La squadra italiana della Paracanoa sarà composta da 10 atleti, guidati dal direttore tecnico Stefano Porcu, affiancato dal tecnico federale Andrea Dante. Nel kayak indosseranno la maglia azzurra Cristian Volpi, Giuseppe Cotticelli, Cristian Piazza, Amanda Embriaco. Nel Va’a gareggeranno Alessio Bedin, Marius Bogdan Ciustea, Mirko Nicoli, Viktoryia Pistis Shablova, Veronica Silvia Biglia e Zakaria Abakar Nouracham.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI 2025

KAYAK FEMMINILE

Lucrezia Zironi

Meshua Marigo

Giada Rossetti

Susanna Cicali

Agata Fantini

Irene Bellan

Sara Mrzyglod

KAYAK MASCHILE

Andrea Schera

Samuele Burgo

Nicolò Volo

Giovanni Francesco Penato

Francesco Lanciotti

Manfredi Rizza

Tommaso Freschi

Giacomo Cinti

Andrea Dal Bianco

Andrea Domenico Di Liberto

CANADESE FEMMINILE

Olympia Della Giustina

CANADESE MASCHILE

Nicolae Craciun

Mattia Alfonsi

Samuele Veglianti

Gabriele Casadei

Carlo Tacchini

Marco Tontodonati

PARACANOA

KAYAK

Cristian Volpi

Giuseppe Cotticelli

Cristian Piazza

Amanda Embriaco

VA’A

Alessio Bedin

Marius Bogdan Ciustea

Mirko Nicoli, Viktoryia

Pistis Shablova,

Veronica Silvia Biglia

Zakaria Abakar Nouracham