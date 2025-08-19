Seguici su
Canoa

Canoa velocità, Mondiali Milano 2025: tutti i convocati dell’Italia

Pubblicato

4 minuti fa

il

Carlo Tacchini
Carlo Tacchini/LaPresse

Siamo giunti al momento della verità, sta per iniziare l’evento più importante, l’occasione per cui un’atleta lavora un anno intero. Milano è pronta ad ospitare i Mondiali senior 2025 di canoa velocità. La competizione si svolgerà da domani a domenica 24 all’Idroscalo.

L’Italia, stimolata dalla possibilità di poter gareggiare davanti al pubblico amico, schiera la miglior formazione possibile e punta a ben figurare per chiudere in trionfo un’annata che ha già fornito risposte molto significative nelle tappe di Coppa del Mondo e nei campionati Europei di  Racice.

La squadra azzurra sarà composta da 24 atleti: a recitare la parte del leone è il kayak maschile, con 10 atleti al via, seguita dal comparto del kayak femminile, con 7 unità. Il settore della canadese, invece, schiererà sei uomini ed una donna, Olympia Della Giustina.

La squadra italiana della Paracanoa sarà composta da 10 atleti, guidati dal direttore tecnico Stefano Porcu, affiancato dal tecnico federale Andrea Dante. Nel kayak indosseranno la maglia azzurra Cristian Volpi, Giuseppe Cotticelli, Cristian Piazza, Amanda Embriaco. Nel Va’a gareggeranno Alessio Bedin, Marius Bogdan Ciustea, Mirko Nicoli, Viktoryia Pistis Shablova, Veronica Silvia Biglia e Zakaria Abakar Nouracham.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI 2025

KAYAK FEMMINILE
Lucrezia Zironi
Meshua Marigo
Giada Rossetti
Susanna Cicali
Agata Fantini
Irene Bellan
Sara Mrzyglod

KAYAK MASCHILE
Andrea Schera
Samuele Burgo
Nicolò Volo
Giovanni Francesco Penato
Francesco Lanciotti
Manfredi Rizza
Tommaso Freschi
Giacomo Cinti
Andrea Dal Bianco
Andrea Domenico Di Liberto

CANADESE FEMMINILE
Olympia Della Giustina

CANADESE MASCHILE
Nicolae Craciun
Mattia Alfonsi
Samuele Veglianti
Gabriele Casadei
Carlo Tacchini
Marco Tontodonati

 

PARACANOA

KAYAK

Cristian Volpi

Giuseppe Cotticelli

Cristian Piazza

Amanda Embriaco

 

VA’A

Alessio Bedin

Marius Bogdan Ciustea

Mirko Nicoli, Viktoryia

Pistis Shablova,

Veronica Silvia Biglia

Zakaria Abakar Nouracham

