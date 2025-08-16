MotoGP, Pedro Acosta: “Il miglioramento della KTM è chiaro, sono contento per il podio”

Si è da poco conclusa la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, è stato Marc Marquez a conquistare il successo, il dodicesimo stagionale nelle gare del sabato. Lo spagnolo, unico e vero dominatore del Mondiale, è riuscito a sorpassare a metà gara il fratello Alex, vincendo per la prima volta in Austria.

Secondo posto proprio per la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+1.180), beffato nuovamente dal leader della classifica piloti. Completa il podio tutto iberico Pedro Acosta (KTM, +3.126) che ha battuto la concorrenza dell’Aprilia di Marco Bezzecchi. Quarto posto brillante per l’azzurro (+4.032) in una pista non sempre favorevole.

Pessima gara di Francesco Bagnaia, condizionata da una partenza orribile che lo ha fatto scivolare in quattordicesima piazza. Il centauro della Ducati Factory si è ritirato per un problema alla ruota posteriore a sei giri dalla conclusione. Alle spalle dei fratelli Marquez troviamo come detto la KTM di Pedro Acosta.

Lo spagnolo, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Oggi la qualifica è stata un po’ difficile perché sono sceso in pista senza benzina ed all’ultima curva ho rischiato di cadere. Penso che avevamo il potenziale per fare una gara più facile. Marc ed Alex avevano un passo più veloce del nostro, ho guidato bene, facendo una buona partenza”.

“Il miglioramento della KTM è chiaro, io sono arrivato terzo, Brad Binder è arrivato quinto, Enea settimo. Tre KTM nella top 10 ed un altro podio per noi, sono soddisfatto. Quello che abbiamo adottato non è il risultato aeronodinamico che ci aspettavamo ma è un inizio verso uno step più grande. Anche partendo dalla prima fila il risultato non sarebbe cambiato, è chiaro che le Ducati andavano più forte”.