MotoGP, orari warm-up e gara GP Austria 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky
Siamo giunti alla domenica del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring andrà in scena una gara quanto mai interessante. La giornata, però, prenderà il via alle ore 09.40 con il warm-up della classe regina, gli ultimi 10 minuti per mettere mano alle moto in configurazione da gara. Alle ore 11.00, poi, si inizierà a fare sul serio con la gara della Moto3, quindi alle ore 12.15 toccherà alla Moto2, con la classe regina alle ore 14.00.
Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione, mentre su Sky Sport 1 (201) andranno in scena i momenti clou del weekend. Su TV8 (125 SKY, 8 DT) si potranno seguire in chiaro le tre gare. La Moto3 alle ore 14.05, la Moto2 alle ore 15.20, mentre la MotoGP sarà alle ore 17.05.
L’evento austriaco si potrà seguire in streaming essere seguito tramite l’App SkyGO (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. OA Sport vi proporrà la diretta scritta dell’intera giornata.
PROGRAMMA GP AUSTRIA 2025 MOTOMONDIALE
Domenica 17 agosto
Ore 09:40, Warm-up MotoGP
Ore 11:00, Gara Moto3
Ore 12:15, Gara Moto2
Ore 14:30, Gara MotoGP
PROGRAMMA GP AUSTRIA 2025: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING
Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). In differita su TV8 Moto3 alle ore 14.05, la Moto2 alle ore 15.20, mentre la MotoGP sarà alle ore 17.05
Diretta streaming: NOW e SkyGO
Diretta Live Testuale: OA Sport