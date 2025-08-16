Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

GP AustriaMotoGP

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Austria 2025

Pubblicato

25 secondi fa

il

Per approfondire:
Marc Marquez
Marc Marquez / IPA Sport

Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 16 agosto, il fine settimana del GP d’Austria, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 14 giri del circuito di Spielberg, valida per la tredicesima tappa del calendario di MotoGP.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP AUSTRIA 2025 MOTOGP

Classifica a 5 giri dal termine

1 73 A. Marquez 10’19.047

2 93 M. Marquez +0.552

3 37 P. Acosta +1.669

4 72 M. Bezzecchi +2.646

5 25 R. Fernandez +3.622

6 33 B. Binder +3.684

7 49 F. Di Giannantonio +4.956

8 54 F. Aldeguer +5.350

9 23 E. Bastianini +5.532

10 5 J. Zarco +7.525

11 20 F. Quartararo +8.189

12 21 F. Morbidelli +8.362

13 10 L. Marini +8.676

14 1 J. Martin +8.803

15 36 J. Mir +9.575

16 63 F. Bagnaia +11.030

17 43 J. Miller +11.446

18 79 A. Ogura +11.633

19 42 A. Rins +12.378

20 88 M. Oliveira +12.726

Argomenti correlati:
Pubblicità