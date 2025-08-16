GP AustriaMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Austria 2025
Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 16 agosto, il fine settimana del GP d’Austria, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 14 giri del circuito di Spielberg, valida per la tredicesima tappa del calendario di MotoGP.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP AUSTRIA 2025 MOTOGP
Classifica a 5 giri dal termine
1 73 A. Marquez 10’19.047
2 93 M. Marquez +0.552
3 37 P. Acosta +1.669
4 72 M. Bezzecchi +2.646
5 25 R. Fernandez +3.622
6 33 B. Binder +3.684
7 49 F. Di Giannantonio +4.956
8 54 F. Aldeguer +5.350
9 23 E. Bastianini +5.532
10 5 J. Zarco +7.525
11 20 F. Quartararo +8.189
12 21 F. Morbidelli +8.362
13 10 L. Marini +8.676
14 1 J. Martin +8.803
15 36 J. Mir +9.575
16 63 F. Bagnaia +11.030
17 43 J. Miller +11.446
18 79 A. Ogura +11.633
19 42 A. Rins +12.378
20 88 M. Oliveira +12.726