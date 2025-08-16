MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi sono sentito subito bene, devo ringraziare Valentino Rossi per i consigli”

Lampo del “Bezz” a Spielberg. Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP d’Austria, tredicesimo atto del Motomondiale 2025 in scena questo weekend presso il tracciato Red Bull Ring.

Incredibile prestazione quello del pilota Aprilia, il quale ha mantenuto alta l’asticella confermando di essere competitivo anche dopo la pausa estiva. Il romagnolo ha così preceduto la Ducati Gresini di Alex Marquez e quella ufficiale guidata da Francesco Bagnaia. Una volta arrivato al parco chiuso, il centauro ha commentato quanto fatto.

“Purtroppo ieri pomeriggio ci è mancato il time attack perché abbiamo avuto qualche problema di troppo, poi abbiamo lavorato fino a tarda notte per capire come fare – ha detto Bezzecchi – Ci tenevo a ringraziare Valentino Rossi perché mi ha dato una grande mano. Mi ha dato supporto morale ed alcuni consigli: fanno sempre comodo anche quando ti senti bene”.

Bezzecchi ha infine chiosato: “Oggi mi sono sentito bene fin da subito. Per le gare non ho il passo dei ducatisti, ed è veloce anche Acosta. Stamattina sono migliorato, cercherò di fare una bella partenza e di stare davanti“.