MotoGP, GP Austria 2025. Marquez indica Bagnaia come favorito. Solo pretattica, oppure Pecco può infastidire Marc?

Sabato 16 agosto, giorno di San Rocco, sarà dedicato alle qualifiche e alla Sprint del Gran Premio d’Austria di MotoGP. La pista di Spielberg, storico feudo Ducati, in questo 2025 propone però un grande equilibrio al vertice. Almeno, questo è quanto emerso dalla giornata di venerdì.

Al di là delle solite Desmosedici, come d’abitudine davanti a tutte e capitanate da Marc Marquez, si è vista una Ktm molto competitiva, almeno se si parla di quella di Pedro Acosta. Chissà che la Casa di Mattighofen, l’unica ad aver battuto quella di Borgo Panigale nell’autodromo della Stiria nell’ultimo decennio, non possa regalarsi una soddisfazione a domicilio, per quanto estemporanea.

Interessanti anche le prestazioni delle Honda, più avanti del solito, mentre sono contraddittorie quelle dell’attesa Aprilia. Ieri, la miglior RS-GP è stata quella di Raul Fernandez. Segno che la moto di Noale ha del margine da capitalizzare e Marco Bezzecchi e Jorge Martin si sono focalizzati su un lavoro differente da quello della ricerca della prestazione? Difficile dirlo, ma loro due sono indietro e dovranno partire dal Q1.

Per il resto, si è visto un buon Francesco Bagnaia. Marc Marquez, pur essendo risultato più rapido sul giro secco, lo ha indicato come il centauro dotato del passo migliore. Solo pretattica da parte del dominatore spagnolo, oppure davvero Pecco, sfruttando uno dei suoi autodromi prediletti, potrà provare a infastidire El Trueno de Cervera? Lo scopriremo tra oggi e domani.