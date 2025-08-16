MotoGP, Alex Marquez: “Fondamentale partire in prima fila. Il passo? Non sono ai livelli di Marc e Pecco”

Alex Marquez è soddisfatto dopo aver messo a segno il secondo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring abbiamo vissuto una Q2 nella quale è successo di tutto. Suo fratello Marc è caduto nel momento clou, Pecco Bagnaia è uscito di pista due volte, per cui i risultati sono stati davvero particolari.

Marc Bezzecchi centra la pole position con il tempo di 1:28.060 con appena 16 millesimi proprio su Alex Marquez e 142 su Pecco Bagnaia che chiude la prima fila. Quarto Marc Marquez a 160 millesimi, quinto Enea Bastianini a 176, mentre è sesto Fermin Aldeguer a 242. Settimo tempo per Pedro Acosta a 356, ottavo Franco Morbidelli a 379, quindi nono Raul Fernandez a 488. Decimo Joan Mir a 611, 11° Brad Binder a 701, quindi 12° Johann Zarco a 727.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team Ducati Gresini ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento perchè era davvero molto importante partire in prima fila su questo circuito. Certo, perdere la pole position per appena 16 millesimi non fa piacere, ma era più importante riuscire a mettere insieme tutto il giro, e ci sono riuscito. Rispetto a ieri abbiamo cambiato un po’ il set-up della moto e siamo migliorati. La Sprint Race di oggi ci dirà molto sulla gara di domani. So di non avere il passo di Marc o Pecco, dobbiamo migliorare ancora in alcuni punti”.